Megfelel a Sziget fesztivál a zajszintelőírásoknak

Kádár Tamás beszámolt arról, hogy

az óbudai mérések 50 decibel környékén vagy az alatt voltak, ez bőven alatta van a vonatkozó szabályozásban előírt zajszintplafonnak, amely 23 óra előtt 65, utána 55 decibel.



"A külső mérési helyszínek ugyanazok, mint az elmúlt években, vagyis a III. kerületben a Fő téren és a Búza utcában, a Kaszásdűlői lakótelepen jártunk, ezek a leginkább kitettek a Sziget zajának. A kihelyezett állandó zajszintmérők is ugyanazokon a helyeken fognak mérni, mint korábban, ezen felül idén a fesztivál területén is tettünk ki állandó mérőket öt különböző ponton. Utóbbi főleg arra szolgál, hogy be tudjuk azonosítani azokat a helyszíneket, ahol a kinti mérők esetleg többet mérnének a megengedettnél" - fejtette ki Kádár Tamás.



A főszervező elmondta, hogy az óbudai méréseknél jelen volt Kiss László polgármester és stábja.

"A bejelentés módszertana, a limiterrendszerünk, illetve a fesztivál területén a zajbrigád ugyanúgy működik, mint az elmúlt években.

A változás a hangosítás technológiájában van, manapság sokkal jobban lehet irányítani a hangot. A hang terjedését befolyásolhatják az időjárási tényezők, de egyelőre szélcsend van. A fesztivál idejére nagy melegre számítunk, amikor a hang minden irányban terjed, de reményeink szerint nem lesznek problémák

- fűzte hozzá a főszervező.



Az éjszaka folyamán a IV. kerületi Lőwy Izsák utcában, valamint a XIII. kerületi Marina Parton is zajszintméréseket végeznek a fesztivál szakemberei. A hatnapos Sziget programjai szerdán kezdődnek.