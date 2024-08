A hajnali melegrekord is megdőlt szerdán

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a kedd után szerdán is megdőlt a napi országos melegrekord. Szerdán is folytatódott a kánikula, Baja Csillagvizsgáló meteorológiai állomáson 40,4 Celsius-fokig melegedett fel a levegő, ami új országos napi melegrekord.

A korábbi rekord 39,7 fok volt, amit Ásotthalmon mértek, 1957-ben.

Szerda hajnalban Pécs Egyetem állomáson 27,3 fokos hőmérsékletet mértek, ez pedig új hajnali országos melegrekord.

A korábbi rekord 26,1 fok volt, amit Budapest Lágymányoson mértek 2015-ben.

Jó reggelt kívánunk! 😊 Nem árulunk el nagy titkot 🤫, ma is folytatódik a perzselő hőség. A még kezdetben felhősebb... Posted by HungaroMet Nonprofit Zrt. on Wednesday, August 14, 2024

Kedden már a kora délelőtti órákban több helyen mérhettek 35 fok körüli értékeket a Dél-Alföldön, amely napközben tovább emelkedett.

Kelebián kúszott legmagasabbra a hőmérő higanyszála kedden, ott 40.7 fokot regisztráltak, mellyel új napi melegrekord dőlt meg.