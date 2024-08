Menczer Tamás: Ne a magyar legyen az áldozat!

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint

a jelenlegi esettel kapcsolatban látom azt az érvelést, hogy az algériai bokszoló valójában áldozat, mert ő nem tett semmi rosszat, nem operáltatta át magát, és semmi mást sem tett, a kromoszómáiról meg nem tehet. Tehát ő egy áldozat. Lehet.

Hozzátette:

vannak olyan helyzetek, amikor elkerülhetetlen, hogy valaki áldozatnak érezze magát. Számomra politikusként és magánemberként is mindig az a legfontosabb, hogy ez ne a magyar legyen. Vagyis férfi kromoszómákkal rendelkező sportoló nők között ne indulhasson! Ennyi.

Ahogy azt az Origo is megírta, kedden este a női ökölvívók 66 kilogrammos elődöntőjében Iman Helif legyőzte a thaiföldi Janjaem Suwannaphenget, ezzel pedig eldőlt, hogy olimpiai aranyéremért küzdhet az algériai öklöző, aki XY kromoszómákból álló férfi DNS-sel rendelkezik. A találkozót, ahogy az várható volt, Helif egyhangú pontozással nyerte meg, csak úgy, mint Hámori Luca esetében, ahogy az is újra megtörtént, hogy amíg a párizsi szurkolók hangosan ujjongtak és ünnepelték Helifet, addig - ahogy a magyar bokszolónőt, úgy - a thai ellenfelét, Suwannaphenget is pfujolták és kifütyülték.

