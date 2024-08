Menczer Tamás: Óriási támadást indítottak Orbán Viktor ellen

Menczer Tamás közölte: a békemisszióra azért van szükség, mert ez egy erkölcsi, morális, keresztényi kötelesség, hiszen emberek halnak meg, ráadásul százezerszám, köztük magyarok is. Hozzátette, hogy azért is szükség van a békemisszióra, mert óriási a háborúnál az eszkalációs veszély, a harmadik világháború kockázata. Menczer Tamás hangsúlyozta, hogy ráadásul ennek a konfliktusnak nincs megoldása a harctéren, „a csatatéren, ahol csak halottak vannak.” „Tehát ez a három a legfontosabb ok a békemisszió mellett. Na most az is látható, hogy a háborúpártiak óriási támadást indítottak Orbán Viktor magyar miniszterelnök ellen a békemisszió miatt” – fogalmazott.

A politikus közlése szerint a kritikusok például azt mondták: Orbán Viktor visszaél azzal, hogy az unió soros elnöki posztját Magyarország tölti be, kihasználja azt. Úgy tesznek mintha Orbán Viktor egy rossz célért küzdene, pedig a békéért küzd – emelte ki. „A béke mióta rossz? Én nem tudtam, hogy a béke rossz. Én úgy tudtam, hogy a béke jó. Most ehhez képest minden lehetséges módon támadják Orbán Viktort, aki a békéért küzd. Azonban, mint általában Orbán Viktor most is legalább 4–5 lépéssel derék európai politikustársai előtt jár” – mondta Menczer Tamás.

Emlékeztetett, hogy Orbán Viktor az Európa Tanácsnak készített jelentésében azt javasolta, hogy tárgyalni kell az oroszokkal, Kínával és a „világ déli felével”. Azóta pedig az történt, hogy tárgyalt az amerikai és az orosz védelmi miniszter, tárgyalt a kínai és az amerikai külügyminiszter, a kínai és az orosz külügyminiszter, a svájci és az orosz külügyminiszter, „Trump elnök” tárgyalt Zelenszkij elnökkel – sorolta. „Szóval látszik, hogy Orbán Viktor 4–5 lépéssel megint előrébb jár, békére van szükségünk, és a békéért fogunk dolgozni a továbbiakban is minden háborúpárti nyomásgyakorlás ellenére” – fogalmazott Menczer Tamás.