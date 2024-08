Mentővel kellett kórházba vinni Reviczky Gábort

Újabb megpróbáltatások elé került a 75 éves Reviczky Gábor, aki az elmúlt hetekben ismét kórházba került, miután több polipot és egy streptococcus-fészket fedeztek fel a szervezetében - írja a Szeretlek Magyarország. A Nemzet Művésze azonban nem adja fel, és a nehézségek ellenére visszatért A mi kis falunk forgatására, ahol ismét hozza a megszokott jókedvét. Ám kiderült, hogy hamarosan újabb műtét vár rá. Reviczky Gábornál 2022 decemberében diagnosztizáltak prosztatarákot, és azóta az állapota súlyosan romlott. Több áttétet is találtak nála, és már többféle kezelést is kapott. Ennek ellenére a színész visszatért „Pajkaszegre”, ahol javában zajlanak A mi kis falunk új évadának felvételei, de most újabb aggasztó hírek érkeztek: a művész ismét kórházba került, és nehéz napokat él át.

Semmi bajom nem volt délelőtt, délutánra pedig már a kórházban ébredtem fel. Végtelen fáradtságot éreztem, bementem a házba, lefeküdtem, és onnantól kezdve nem emlékszem semmire

– mesélte Reviczky Gábor, aki a történtekről csak utólag szerzett tudomást.

Fotó: Polyák Attila - Origo

Elmesélték, hogy szirénázó mentőautó vitt be a kórházba. Amikor magamhoz tértem, fölismertem a feleségemet, de nem tudtam a nevét. Másfél perc kellett, hogy rájöjjek. A lányomnak csak a beceneve jutott eszembe, a fiam neve meg egyáltalán nem.

A színészt huszonhárom napig kezelték a kórházban, napi két palack antibiotikummal próbálták leküzdeni a streptococcust. Ám a bajok nem értek véget: a gasztroenterológián végbéltükrözést végeztek, ahol polipot találtak – méghozzá abban a bizonyos streptococcus-fészekben. Reviczky több antibiotikum-kúrán esett át, majd kiengedték, de alig telt el egy hét, és újra kórházba került egy kisebb beavatkozás miatt.

Nem csak ott volt polip. Még találtak négyet, ahogy haladtak

– mesélte megrendülve Reviczky.