Mindenhol óriási dugók vannak az országban, mutatjuk!

Az M1-M7 közös kivezető szakaszán és onnan tovább az M7-es autópályán, a fővárostól a Balaton felé annyira erős a forgalom, hogy telített sávokon lehet autózni, Budapest és Martonvásár között, továbbá a Váli völgyi szakaszon, de már a székesfehérvári és a polgárdi szakaszon is időszakosan tolódnak a járművek. Lassabb haladásra kell készülni. Az autópályán jelentős torlódás van, ezért érdemes kerülőutat választani. Például az M7-es helyett igénybe vehető az M6-os autópálya is, amelyről több csomópontnál is vissza lehet jutni az M7-es autópályára például a 62-es, 64-es főutakon keresztül.



Az M1-es autópályán az M1-M7 elválástól a Győr felé vezető oldalon Budapesttől Bicskéig, a Tatai szakaszon, és a 85-ös Komárom-Kisbér csomópontig telítettek a sávok. Helyenként lelassul a forgalom.



Az M3-as autópályán az erős forgalom miatt jelentősen lelassult a forgalom, mert telítettek a sávok, Nyíregyháza felé a Gödöllői szakaszon és a Kerekharaszt/Hatvannál levő forgalomterelésben, is. Ide kapcsolódik, hogy aki Hatvanba szeretne lehajtani, annak mindenféleképpen a menetirány szerinti jobb, azaz a külső sávban kell maradnia.



Az M3-ason a 141-es km-nél a Geleji pihenőhely és a 140-es Mezőkeresztes csomópont között a egy személyautó szalagkorlátnak ütközött. A forgalmi sávokat lezárták a járműveket a leálló sávra terelik. ezért már 4 km-es a torlódás.



Az M5-ös autópályán a főváros felé a Lajosmizse csomópontnál egy személyautó balesete miatt a lassító sáv egy szakaszát kellett lezárni a 67-es km-nél. Ugyancsak a főváros felé az M0-as csomópont közelében a 24-es km-nél baleset miatt zártak le egy sávot. Torlódik a forgalom.



A 25-ös főúton, Eger és Szarvaskő között tart még a burkolatfelújítás. A 19-es és 27-es km között több szakaszon félpályás lezárás van érvényben és helyenként jelzőlámpa szabályozza a forgalmat.



Az 56-os főúton, Bátaszék és Szekszárd között, Várdomb északi határában motorosbaleset miatt van forgalomkorlátozás. Rendőrök irányítják a forgalmat.



Az M2-es autóúton az M0-s autóút felé vezető oldalon, a 29-es km-nél lévő Göd csomópont le- és felhajtó ágát lezárták felújítási munka miatt. Kerülni a 25-ös km-nél lévő Dunakeszi/Révdűlő csomóponton keresztül lehet.