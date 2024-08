Rémisztő hírek érkeztek az utcán részegen fetrengő Molnár Gusztávról

Családtagjai, közeli ismerősei és barátai végképp nem tudják hová tenni Molnár Gusztáv szégyenteljes viselkedését.

A színészt mentővel szállították kórházba, miután kedden az utcán részegen fetrengve egy kuka mellett vették észre a járókelők Budapest belvárosában.

Molnár Gusztáv, az RTL Klub gyerekverő színésze korábban saját maga számolt be róla, hogy 2022-ben majdnem belehalt az ivásba, ezért is vonult be az elvonóra, ahol kilenc hónapot töltött. Miután kijött, azt állította, hogy sikerült leszámolni a függőségével, az elmúlt napok történései azonban nem ezt igazolják.

A bukott színész a Blikknek azt nyilatkozta, hogy Nagykovácsiban lakik egy barátjánál és egy kertészetben dolgozik, de szeretne Budapestre költözni és saját lábra állni.

Később kiderült, hogy sohasem dolgozott a kertészetben, a hely tagadta, hogy ott vállalt volna munkát.

Fotó: Molnár Gusztáv/Instagram

Hétfőn a színészt mentő szállította kórházba, de a Blikk információi szerint másnap délután már elhagyta az intézményt.

Párkapcsolatai sem mondhatók sikeresnek, volt párja a napokban hagyta el, és állítólag emiatt nyúlt ismét az alkoholhoz.

Molnár Gusztáv többször megjelent az exe lakásánál, és számos alkalommal kellett kihívni a rendőröket, mert erőszakosan viselkedett, verte az ajtót, ordibált.

Tizennégy alkalommal hívták rá a rendőröket, hol az exe, hol a szomszédok, akik már messziről felismerik és többször próbálták már elzavarni.