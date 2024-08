Nagyszabású nemzetközi divatbemutatónak ad otthont Budapest

Az ökotudatos gondolkodás népszerűsítését a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel, valamint a Millenárissal kötött hármas együttműködés tovább erősíti. Ennek keretében a program hétvégi eseményei alatt a MOHU által biztosított textilgyűjtő konténer is helyet kap a Millenárison, a figyelmet ezzel is felhívva az újrahasznosítás fontosságára - teszik hozzá a közleményben. A korábbi évek népszerű programja, a Fashion Hub idén is ingyenes programokkal várja a közönséget a Nemzeti Táncszínházban.

A szervezők magyar és angol nyelven, szakmai előadásokkal és beszélgetésekkel, workshopokkal, valamint bemutató márkák prezentációival készülnek az érdeklődők, különösen a fiatal generáció számára.

Az élményalapú programsorozatban bepillantást nyerhetnek a divatszcéna és kreatívipar kulisszái mögé, újdonságként szépségiparról, fotós és filmes karrierutakról, valamint nemzetközi sikereket elért szakemberekről tudhatnak meg többet a résztvevők. A BCEFW programjához rekordszámú partner is kapcsolódik, amelyek Budapest különböző pontjain és egyes vármegyeszékhelyeken sokszínű divatprogramokkal várják a közönséget a rendezvény teljes ideje alatt. Az eligazodást a külső helyszíneken elhelyezett nyomtatott térképek segítik majd.

Korábban arról is írtunk, hogy Olaszország legkiválóbb múzeuma adott otthont a magyar alkotásoknak a Milan Design Week alatt.