Nincs többé penészes, rossz levegő

A friss levegő modulok egészségre gyakorolt hatása is jelentős, de az energiagazdaságosság terén is előnyösek. A külső levegő szűrése és tisztítása révén csökkentik a beltéri allergének, por, pollen és egyéb szennyező anyagok jelenlétét, amelyek légzőszervi problémákat okozhatnak. Ezen felül a folyamatos frisslevegő-ellátás segít megakadályozni a penész és egyéb gombák kialakulását, amelyek szintén egészségügyi kockázatot jelentenek, azon felül, hogy a friss levegő önmagában is jobb közérzethez vezet.



Hogyan működik a friss levegő modul?



„A hagyományos klímaberendezések fő feladata a belső tér hőmérsékletének szabályozása, azaz a levegő hűtése vagy fűtése. Ezek az eszközök zárt keringési rendszert használnak, ami azt jelenti, hogy a már bent lévő levegőt újra és újra keringtetik a hőcserélőkön keresztül. Az elmúlt években már megjelentek olyan berendezések, amelyek képesek friss levegő bejuttatására is. Ezek általában egy csövön keresztül szívnak friss levegőt a beltérbe. Azonban energiahatékonysági szempontból ezek a rendszerek nem megfelelőek, hiszen a friss levegő nyáron melegen, télen pedig hidegen jut az épületbe, amit újra le kell hűteni, vagy fel kell fűteni” – magyarázza a Gree légkondicionálók műszaki szakértője. Az energiahatékonyságot az energiacímkén találjuk, ezért az azon található kW/óra/szezon értéket szükséges górcső alá venni.



„Ezzel szemben a friss levegő modulok kifejezetten a külső friss levegő bejuttatására és a beltéri levegő minőségének javítására szolgálnak. Ezek a rendszerek szintén külső levegőt szívnak be, de azt szűrőkön keresztül megtisztítják, és egy hőcserélő segítségével előhűtik vagy előmelegítik, mielőtt azt a helyiségbe juttatják. Az elhasznált beltéri levegőt elszívják, és egy hővisszanyerő rendszeren keresztül vezetik ki, hogy energiát takarítsanak meg. Vagyis az elhasznált levegő hőenergiája az épületen belül marad, nem dobjuk ki az ablakon” – fogalmaz Antal Mihály.



„A modul energiafelhasználása szinte jelentéktelen. Ehhez képest rengeteg hőenergiát képes visszanyerni a szellőztetés mellett, így az épület energiafelhasználása már a telepítés pillanatától kezdve javul” – elemez tovább a szakértő.