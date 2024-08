Óbudai korrupciós botrány: mi várhat Gyurcsány polgármesterére, Kiss Lászlóra?

Az elmúlt években azt látjuk, hogy egymás után dőlnek ki a csontvázak a baloldali városirányítás és kerületek szekrényeiből. Több beruházási vagy finanszírozási ügy kapcsán merült fel annak alapos gyanúja, hogy egyes politikusok, gazdasági szereplők olyan törvénybe vagy közerkölcsbe ütköző cselekedetet követhettek el, amely során valaki pénzért vagy más juttatásért vagy juttatásra való kilátásért cserébe jogosulatlan előnyhöz juttat másokat – azaz

a korrupció gyanújának árnyéka lengi be folyamatosan a hazai ellenzéki közéletet.

A főpolgármester nevéhez köthető 99 Mozgalom kapcsán napvilágra került, hogy az annak pénzügyeit intéző Perjés Gábor 2021–2022-ben összesen 19 alkalommal fizetett be készpénzben 506 millió forintnak megfelelő összeget euróban, illetve angol fontban az ellenzéki szervezet számlájára, ami kétségessé tette azt az állítást, hogy a mintegy félmilliárd forint kis összegű személyi adományokból gyűlt össze. A pénz pontos forrása a mai napig nem ismert.

Kiss László, Gyurcsány-párti polgármester.

Fotó: óbudaihírek.com

A Lánchíd felújítását is botrány övezte az elmúlt években, itt egy baloldali számlagyár juthatott 1,4 milliárd forinthoz úgy, hogy közben a híd felújítása – hasonlóan a Blaha Lujza téri beruházáshoz – egyre drágább lett a baloldali városvezetés idején. Az ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is nyomozást indított, és vizsgálatba kezdett a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is.

A Városháza esetleges eladása körüli botrány is emlékezetes, amely még 2021-ben robbant ki, amikor kiderült, hogy a városvezetés titokban értékesíteni akarhatta a budapesti Városházát. Az ügyben kiszivárgó hangfelvételek tették nyilvánvalóvá, hogy az érintett ingatlanok eladását egy behatárolható kör jutalékos rendszerben intézte, és nyomozás is indult.

Idén márciusban járta be a sajtót a hír, hogy már négy szocialista érintettje van a zuglói parkolási botrányként elhíresült bűnügynek, az érintett politikusok között van Horváth Csaba, a június 9-én saját újraválasztását elbukó zuglói polgármester, továbbá Tóth Csaba, a zuglói szocialisták erős embere, 2022-ig országgyűlési képviselő, Molnár Zsolt mostani parlamenti képviselő és Baja Ferenc volt miniszter is.