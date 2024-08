Óbudai korrupciós botrány: Horváth Csabáékra nézve is kínos információk jutottak el a hatósághoz

A Magyar Nemzet újabb részletekkel folytatja az óbudai korrupciós botrányról szóló cikksorozatát. A korábbi részekben arról számoltak be, hogy a hatóságot nagy mértékben segítette egy titokzatos informátor, aki önmagára és a III. kerületi bűnügy több szereplőjére, köztük Kiss László polgármesterre is terhelő vallomást tett még 2021 decemberében. Többek között azt is elmondta, hogy Kiss Lászlót „főnöknek” nevezték az ügy szereplői, akik azt is hozzátették, hogy a polgármesternek „megy a pénz”. Mindezek az információk lendületet adtak az eljárásnak, de

Kiss meggyanúsításához közeli barátja, bizalmasa vallomása mindenképp kellett,

aki egyezséget kötött az ügyészséggel a szabadulásáért cserébe.

Baja Ferenc

Fotó: MTI

MSZP-s politikusok ellen emeltek vádat

A Magyar Nemzet azt írja, hogy a parkolási botrányban nemrég emelt vádat a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) Baja Ferenc volt szocialista miniszter, Horváth Csaba zuglói polgármester és Tóth Csaba helyi MSZP-s erős ember, valamint Molnár Zsolt szocialista országgyűlési képviselő és társai ügyében.

Az ügyészség korábbi közleménye szerint Horváth Csaba – a Fővárosi Közgyűlés tagjaként – és Tóth Csaba – a kerület országgyűlési képviselője – a feladat elvégzésére előre kiválasztott egy gazdasági társaságot. Azért, hogy az érintett cég nyerje el a pályázatot, a két politikus befolyásuk érvényesítését ajánlotta a cég képviselőinek.

A politikusok közreműködésükért a pályázat elnyerését követően, 2017 és 2019 között havi rendszerességgel 10–15 millió forintot kaptak. A vád azt is tartalmazza, hogy 2017-ben egy helyi politikus is megkereste a céget azzal, hogy nem fogja politikai befolyását a parkolási szerződés ellenében érvényesíteni, amiért cserébe több alkalommal két-három millió forintot vett át. A cég a vesztegetésre szánt készpénzt fiktív számlák beállításával, illetve befogadásával teremtette elő. Az ügyészség szerint a gazdasági társaság képviseletében eljáró személy érdekeltségébe tartozó másik cég 2019-ben informatikai szolgáltatásokra irányuló keretszerződést kötött a fővárosi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Budapesti Közlekedési Zrt.-vel.

A vádirat szerint Baja Ferenc volt miniszter és egykori országgyűlési képviselő a cég tendernyertességének esetére harmincmillió forintot kért azért, hogy a szerződés létrejöttét és fenntartását – a korábban betöltött pozícióiból és a meglévő politikai kapcsolataiból eredően meglévő befolyásának érvényesítésével – ne akadályozza.

Később Baja Ferenc egy állított szerződéses probléma elhárításáért további hétmillió forintot vett át, ezt követően további havi két-hárommillió forintot kért közbenjárásáért.