Vesztegetés, pénzmosás, sokmilliós mutyi: súlyos vádak a "Főnöknek" nevezett baloldali polgármester ellen

Az igazság vélhetően akkor fog kiderülni, mikor a bíróság ítéletet hoz, ezért mindaddig az ártatlanság vélelme őket és az ügy többi szereplőjét is megilleti, hiszen az eljárás még csak nyomozati szakban van. Persze kérdés, hogy a két politikust mennyire érte váratlanul az ellenük indított nyomozás, hiszen már évekkel ezelőtt konkrét információk jelentek meg a sajtóban, hogy korrupciógyanús ügyletek történhettek a III. kerületben.

Mélyen hallgat a baloldal

Amióta új lendületet vett az óbudai korrupciós botrány és bilincsben vitték el a III. kerület Gyurcsány-párti polgármesterét, az érintettek egytől egyig hallgatásba burkolóznak – írta a Magyar Nemzet. A lap több kérdést feltett Karácsony Gergelynek, a Gyurcsány-pártnak és a helyi vezetésnek, érdemi válasz senkitől nem érkezett.

Kiss László és az óbudai vezetők magára hagyták az óbudaiakat

Azt is megírtuk, hogy a baloldali vezetés korábban is elhanyagolta a kerületet és a lakosokat, azonban az Óbuda-Békásmegyert megrázó korrupciós botrány következtében teljesen magára maradt a kerület. Több esetben is csak a szerencsének köszönhetően nem történt katasztrófa és haláleset. Többször is kérte levélben az akkor még szabadlábon lévő Kiss Lászlót egy óbudai lakó, hogy sürgősen mérje fel az önkormányzat a Madzsar József utca és környéke fáinak állapotát, mert attól tartott, hogy bármikor bekövetkezhet egy tragédia.

A kerület baloldali városvezetése azonban nem reagált, figyelmen kívül hagyta a segélykiáltást. A válaszok nemcsak, hogy hárítóak voltak, de még lekezelő, kioktató hangvételűek is.

Nemrégiben kidőlt egy hatalmas játszótéri fa. Csak a szerencsének köszönhető, hogy az incidens nem követelt ember- és gyerekéletet. A Magyar Nemzet a Metropol cikke alapján megjegyezte: nem ez volt az első eset, hogy Gyurcsány polgármestere furcsa, lekezelő hangvételt ütött meg az óbudai lakosokkal. Mint kiderült, Kiss korábban egy balesetet szenvedett gyermek édesapjával bánt elutasító módon.