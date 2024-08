Kollégái is gratuláltak a magyar olimpiai bajnok öttusázónak

"Kalandos gyermekkora volt. Édesapja vezető olajipari szakemberként olykor hosszasabban külföldön dolgozott, ilyenkor vele tartott a család is. Gulyás Michelle Londonban született, Milanóban (és kicsit Magyarországon) járt óvodába, az általános iskolát már Szlovéniában kezdte el, végül Magyarországon fejezte be, miként a gimnáziumot is. Bár a családjában mindenki gazdasági szakember, őt mégis a humán terület érdekelte. És a sport.

Meséli: úgy lett sportoló, hogy a játszótéren figyelt fel valaki arra, hogy milyen ügyes, és biztatta az anyukáját, hogy vigye el a szertornázni.

Édesanyja megfogadta a tanácsot, és az akkor ötéves kislányt elvitte a Postás SE tornaklubjába, ahol megismerkedett a tornasporttal, majd ott is ragadt hat évig" - írták a posztban, majd hosszan kifejtették, hogy lett öttusázó a sportág legújabb női olimpiai bajnoka, aki ma nyerte meg az aranyérmet a 2024-es párizsi nyári olimpián.

"A napi öt edzés mellett az egyetemi évek idején még némi buli, mozi vagy színház is belefért a mindennapjaiba. Az egyenruhás életet pedig azért választotta, mert tudta, hogy a katonaság és a rendőrség is kiemelten támogatja a sportolókat, ráadásul az öttusa afféle „egyenruhás” sportág, de mielőtt valaki azt gondolná, hogy az egyetemi diplomáját ingyen kapta, szögezzük le: keményen megdolgozott érte. Támogatást viszont valóban kapott.

Mert miközben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán nyomozónak tanult, egyre-másra jöttek az eredmények.

Az egyetemen és a sportpályán is. Szerzett felnőtt világbajnoki ezüst- és bronz-, valamint Európa-bajnoki bronzérmeket (korábban az ifjúsági, később az U19-es világbajnokságokon aranyat, ezüstöket), és újonc olimpikonként a 2021-es tokiói nyári olimpiai játékokon öttusában 12. helyezést ért el" - tették hozzá, majd arról írtak, hogy amíg az olimpiára készült, népszerűsítő előadásokkal a toborzásban segített, de az egyetemi sportversenyek szervezéséből is aktívan kivette a részét. A posztból kiderül, hogy Michelle a Nemzeti Közszolgálati Egyetem mester szakára jelentkezett és kiberbiztonsággal foglalkozik majd.

És reméljük, az öttusát sem hagyja abba. Kinyomoz még egy-két utat, amely a győzelemhez vezet. GRATULÁLUNK!

- írták a rendőrök a kollégának.