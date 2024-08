Panaszkodnak a vásárlók és a boltok is, rengeteg a probléma a PET-palackok visszaváltásával

Erre válaszként az a tájékoztatás érkezett, miszerint a visszaváltás gyorsasága ugyanolyan, mint a külföldön telepített ugyanilyen automaták esetében. Sőt, a hazai gépek 95 százalékos rendelkezésre állása még magasabb is a nemzetközi viszonylatban jellemző 90 százalékosnál. Tehát az elromlásukról nemigen lehet szó, megrongálásukról annál inkább, de ez ellen a Mohu nem tud mit tenni, a berendezésekért az üzemeltető boltok felelősek.

Azonban azt elismerték, hogy náluk és az érintett kiskereskedelmi egységekben még tart a gyakorlati tapasztalatok gyűjtése és a betanulás. Remélik, hogy a visszajelzéseknek is köszönhetően néhány héten belül javulás tapasztalható majd - írja a Világgazdaság.

Az önkiszolgáló kassza nem szereti a kupont

További problémába ütköztek a vevők a visszaváltott flakonokért járó kuponokkal, ugyanis többen nem tudták az önkiszolgáló kasszánál a kuponokat levásárolni. Visszajáró pénzéért a vásárló kénytelen volt újból sorban állni a pénztárnál. Nem beszélve arról, hogy az önkiszolgáló kasszák miatt a legtöbb boltban már csak egyetlen pénztáros dolgozik, ahol aztán hatalmas sorok alakulnak ki.

Ez azonban nem a Mohu ügye - tudta meg a Világgazdaság. A boltok saját döntése az, hogy hogyan teszik lehetővé a kupon levásárlását. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, a vevők 80-90 százaléka a kupon levásárlásán keresztül szeretné visszakapni a betétdíjat.

Tömeg a bejáratnál

Mint kiderült, arról sem a Mohu dönt, hogy az automaták a bolton belül vagy kívül vannak-e. Ha ugyanis belül vannak, akkor a visszaváltásra várók tömege ellehetetleníti a közlekedést a bolt bejáratánál, az előterében. Ráadásul annak is végig kell sétálnia a bolton, aki nem is akar vásárolni, csak visszaváltani, hiszen, ha már belépett az automatáig, a fotocellás ajtó nem engedi ki.

Gyűlik a szeméthegy

Olyan panasz is érkezett, hogy az automaták nem veszik be azokat a flakonokat, amelyeket a vevők szerint vissza kellene venniük. Azonban a vevő az automaták melletti szelektív hulladékgyűjtőbe sem tudja kidobni a flakonokat, mert olyan ritkán ürítik azokat, emiatt pedig óriási szemét halom is kialakul körülöttük.