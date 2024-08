Megvannak a pótfelvételi ponthatárai, érkeznek az sms-ek

Nyilvánosságra hozták a pótfelvételi eljárásban meghirdetett képzések ponthatárait – írta meg a Felvi. A jelentkezők az E-felvételi weboldalon is megnézhetik az eredményeiket. Ahogy az Origo is megírta, a pótfelvételi lehetőségével több mint tizenhétezeren éltek és a legnépszerűbb képzések között voltak a pedagógia szakok is - írja a Magyar Nemzet.

A jelentkezők kétharmada alapképzésre, 15 százalékuk mesterképzésre jelentkezett.

A 2023-as adatokhoz hasonlóan az állami ösztöndíjas képzésekre a felvételizők 44 százaléka adta be jelentkezését. Népszerűek voltak az egyházi intézmények is, a jelentkezők 23 százaléka választotta ezeket. Azok, akik megadták a mobilszámukat, sms-ben is értesítést kapnak az eredményükről, és a közzététel után az E-felvételiben is elérhetők az eredmények.