Megkezdődtek a zenei, kulturális és családi programok a fővárosban

Az ünnepi program egyik elemeként Tabánban 18 órától a Takáts Tamás Blues Band, majd a Dinamit és végül az Edda Művek ad koncertet. A Panorama Classical helyszínén, az I. kerületi Filozófusok kertjében a Szent István Király Szakgimnázium Fúvószenekara ad koncertet délután 17 órától, majd 19 órától Dés László és a Modern Art Orchestra játszik ismert filmzenéket.

A belvárosi Vigadó téren felállított színpadon 14 órától Nyári Gyula, Oláh Zoltán Villás György Lakatos László és Gájer Bálint lép fel. A koncerteken hazai, francia és amerikai slágerek, sanzononok, swing, latin és pop dalok hangaznak el.

A Művészkertben, a Millenárison 18 órától Péterfy Bori & Love Band zenés-irodalmi beszélgetése várja az érdeklődőket, 20 órától a Majdnem Menyasszony című filmet vetítik. A helyszínen idén is megtalálható a Kertész Imre időkapszula, amellyel "bárki üzenhet az egy évvel idősebb önmagának".

A családi és gasztronómiai programok közül kiemelték, hogy a Városligetben, a Vajdahunyadvárnál a Varázsliget elnevezésű helyszínen a Magyar Honvédség kiállításával és a magyar meseklasszikusokkal várják az érdeklődőket déltől este 18 óráig.

A magyar ételek kedvelőinek a Magyar Ízek Utcája mellett a Csárdafesztivált is ajánlják a szervezők. Mint írták, magyar dallamok és táncok is várják a látogatókat. Mások mellett fellép Ifj. Sárközy Lajos és Zenekara, az EtnoRom Zenekar, a Cimbaliband, valamint Buday Sándor és zenekara. A táncprodukciókat a Nógrád Táncegyüttes, a Duna Táncműhely és a Duna Művészegyüttes mutatja be.

A budai várban, a Mesterségek Ünnepén különleges népzenei koncertek lesznek vasárnap délután, este pedig Pál István Szalonna és zenekara és a Kárpátaljai Magyar Táncegyüttes lép fel.

A Millenáris Fogadóban, a Divat & Design Fesztiválon a résztvevők kipróbálhatják a hímzést, a kerámia- és égősor-készítést is, valamint lakberendezési tippeket is kaphatnak. A történelem iránt érdeklődőknek a szervezők arra hívták fel a figyelmüket, hogy az Alkotmány utcában a Szent Jobb Aranyvonat Kiállítás, a Pannónia hajó és a Városok Sétánya kiállítás este 6 óráig tart nyitva.