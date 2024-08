Puzsér kibújt a hazugságvizsgálat alól

Az érintettek beszámolója azonban több ponton eltérést mutatott, ezért a Blikk mindkét felet megkereste, és felajánlotta, hogy az ellentmondásos kérdésekben, azonos feltételek mellett megszervez egy poligráfos hazugságvizsgálatot – írja a Pesti Srácok.

A Pesti Srácok ugyanakkor kiemeli:

Puzsér azonban nem vállalta, hogy poligráfos vizsgálat közben válaszoljon a perdöntő kérdésekre, míg Ábrahám Robi, a PS újságírója hajlandó volt magát alávetni a vizsgálatnak, és át is ment azon.

Ismert, hogy Puzsér Róbert évek óta tartó cigányozása és provokációja egy hangos pofonnal zárult a Tűzoltó utcában, ahol azért találkoztak a felek, hogy megbeszéljék nézeteltéréseiket.

A hazugságvizsgálat azért tartogatott rengeteg izgalmat, mert Puzsér Róbert ökölcsapásról beszélt, és ezzel kürtölte tele a hazai nyilvánosságot, amiben a balliberális lapok nagy segítségére voltak. Puzsér narratíváját tényként közölték, címlapon mutogatták.

Eközben Ábrahám Róbert az elejétől kezdve következetesen tagadta, hogy ököllel ütötte volna meg a baloldali megmondóembert. Ráadásul Ábrahám beszámolója és vallomása egy teljesen más képet festett az eseményekről.

Ábrahám Robi beszámolója szerint ő megbeszélni érkezett a nézeteltéréseket, de a Tűzoltó utcában az őt oda hívó Puzsér nem egyedül érkezett, hanem egy ismerőse társaságában, aki a telefonjával kamerázott, miközben

Puzsér a “kamerának játszva” végig keménykedett, az arcába állt, kiröhögte, egy szóval provokálta, és egy ponton meglökte a kezét is, amire ő reflexből felpofozta a nála magasabb és testesebb kritikust.

Puzsér azonban azzal vádolta Ábrahámot, hogy “hazudik, mint a vízfolyás”, és senki nem volt vele a helyszínen, így értelemszerűen semmilyen felvétel sem készült. De ettől messzebb is ment a kritikus, és a napokban azzal hencegett közösségi oldalán, hogy Ábrahám Róbert nem fogja tudni bebizonyítani, hogy nem ököllel ütötte le, hisz se tanúja nem volt az esetnek, se felvételt nem találtak.

Ezt a történetet írja most át a tény, hogy Puzsér nem merte vállalni a Blikk által szervezett poligráfos vizsgálatot, Ábrahám Róbert viszont igen, és a bűnügyi poligráfos hazugságvizsgálat során kiderült, hogy Ábrahám mindvégig igazat mondott: nem ököllel ütötte meg, hanem felpofozta Puzsért, és valóban a helyszínen volt a kritikus ismerőse, akit a balos szektavezér nemcsak a nyilvánosság előtt próbált eltüntetni, de a rendőrségi vallomásában is láthatatlanná tette.

Mit jelent mindez? Mivel az ügyészség már korábban megszüntette Ábrahám Róberttel szemben a súlyos testi sértés gyanúját, és kimondta, hogy a rendőrség érdemi nyomozás nélkül gyanúsította meg, ökölcsapásról már csak a vágyvezérelt balos sajtó harsogott.

A hatóság félrevezetése és a hamis vád azonban komoly bűncselekmény.

Miután a bíróság jogerős ítéletet hoz a pofonügyben, megindulhat az érdemi nyomozás Puzsérral szemben is, aki könnyen nagy slamasztikában találhatja magát. Pláne, ha a hangfelvételről is bebizonyosodik, amit már a szoftveres elemzés is megállapított, és Ábrahám Róbert is következetesen állít, hogy az több helyen manipulált és több fontos részlet ki lett belőle vágva.