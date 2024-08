Hamarosan egy QR-kód is elég lesz az igazoltatásnál

Szeptember elején élesedik a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) mobilalkalmazása, amely egy újabb lépés az elektronikus ügyintézés felé. Már eddig is biztosított volt az előregisztráció, hányan éltek a lehetőséggel?

Májusban indítottuk az alkalmazás egy korai verzióját, amely azt a célt szolgálta, hogy az alkalmazás használatához szükséges regisztrációt személyesen is el lehessen végezni a kormányablakokban. Azt gondoltuk, hogy akik nyáron betérnek a kormányablakba valamilyen ügyet intézni, egy füst alatt erre is vállalkoznak.

A mai napon már több mint hetvenezer letöltése van ennek az előregisztrációs verziónak is, ez alapján sikeresnek tekinthető ez a tervünk.

Amikor most szeptembertől ténylegesen elindul az alkalmazás, nekik már nem kell a kezdeti regisztrációs lépéseket megtenniük. A személyes regisztráció továbbra is megmarad, de szeptembertől az e-személyi felhasználásával ez már online, otthonról is megoldható lesz. Az applikáció letöltése a Google Play-en és az Apple Store-on keresztül is biztosított. Továbbra is azt tanácsolom, hogy aki kormányablakba jár ügyet intézni, vigyen egy arcképes igazolványt és kérje a DÁP regisztrációt is, ez alig pár perc alatt megtörténik.

Konkrétan milyen funkciók lesznek elérhetők szeptember 1-től?

A mobilalkalmazás telepítése és a sikeres regisztráció után a felhasználó be tud lépni az állami weboldalakra, amelyet jelenleg az ügyfélkapun keresztül lehet elérni, például EESZT, eSZJA vagy a levelezési tárhely.

Lesz egy elektronikusaláírás-funkció, amelynek segítségével az állampolgár különböző pdf dokumentumokat tud majd hitelesen aláírni, úgy, mintha tollal szignóznánk egy papíralapú dokumentumot.

Ezt az aláírási formát az EU minden tagországa elfogadja. Ráadásul egy dokumentumot többen is alá tudnak majd írni, ami szükséges például egy magánjogi szerződéshez. A későbbi cél, hogy ezt a piaci szereplők is használják majd és ennek megfelelően készítsék a szerződéseket ügyfeleik részére. Ami azonban a mindennapokat érintően a legfontosabb újítás, hogy a DÁP alkalmazással a rendőr előtt egy QR-kód felmutatásával tudjuk magunkat igazolni. Nem kell majd a személyit keresgélni.