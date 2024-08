Párterápiára volt szüksége Pikali Gerdának és Rékasi Károlynak

Éppen kikötöttünk az ötödik nap végén a Hajógyári-szigeten, és érkezett egy másik hajó is, akinek szó nélkül segítettem kikötni, hiszen ez a természetes. Egészen furcsa érzés volt, amikor elmondta a másik hajós, hogy azért vásárolt ő is hajót, mert látta az én előfordulásaimat ebben a közegben és mindig olyan élvezettel beszélek róla, hogy neki is megjött a kedve hozzá.