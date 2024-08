Az eddig beérkezett nevezések alapján várhatóan bőven 10.000 fölötti részvételre számítanak a szervezők szeptember 8-án a 39. Wizz Air Budapest Félmaraton távjain. A 21,1 kilométeres versenyre eddig 8500 nevezés érkezett, ami ezzel a koronavírus-járvány utáni időszak legnépesebb félmaratonja lesz, a kiegészítő távokra pedig 4000 fölötti nevezést regisztráltak. A járvány után – amely a tömegrendezvényeket és az utazást is ellehetetlenítette –, csak lassan tér vissza a 2020 előtti szintre a szabadidős-sportesemények indulói létszáma.

Fotó: Budapest Sportiroda

Az őszi futószezont megnyitó budapesti esemény sikere annak is köszönhető, hogy a világ minden tájáról jelentkeztek indulók, és itthon is egyre többen futnak heti rendszerességgel annyit, hogy képesek legyőzni a klasszikus maratoni táv felét. Nagyjából minden ötödik induló életében először vág neki a 21 ezer 97 méteres kihívásnak, amely az egyik legnépszerűbb táv a hazai futóversenyeken.

Örömmel jelenthetjük, hogy kijött a koronavírus-járvány okozta gödörből a magyarországi futóközösség, és olyan erős, hogy még egy ilyen meleg nyár sem gátolta meg a futókat abban, hogy felkészüljenek az őszi szezon első komoly megmérettetésére, a 39. Wizz Air Budapest Félmaratonra. Szeptember 8-án minden szempontból egy igazi, klasszikus tömegversenyt láthatnak majd a nézők, amelyen ott lesznek a legjobb hosszútávfutók, hiszen ez a hivatalos félmaratoni magyar bajnokság, és ott lesznek mintegy kétezren azok is, akik életükben először futnak 21 kilométert. Igazán méltó nyitánya lesz az őszi futószezonnak

– mondta Kocsis Árpád, a szervező Budapest Sportiroda ügyvezetője.

Fotó: Budapest Sportiroda

A 39. Wizz Air Budapest Félmaraton mellett a 21,1 km-es táv teljesíthető két fős váltóban a Kometa Páros Félmaratonon, három fős váltóban pedig a Xylem Trió Félmaratonon is. Azok pedig, akik még, vagy már túl soknak érzik a 21 kilométeres távot, a Szimpatika 10 km-es, illetve a 2,3 kilométeres Wizz Air Lágymányos-kör futamon is indulhatnak szeptember 8-án, vasárnap, a lágymányosi Pázmány Péter sétányon kialakított versenyközponttól.

Az őszi futóünnep nem csak a nevezőknek lesz életre szóló élmény, nézőként is érdemes kilátogatni a versenyre

- írja a Best Ever kommunikáció sajtóközleménye. Korábban arról is írtunk, hogy Széphalmi Juliska a rehabilitációja után most egy félmaratonra készül.