Rogán Antal: Brüsszel eltörölné a rezsicsökkentést és a 13. havi nyugdíjat

A magyar gazdaság ebben az évben is növekedni fog és az európai élmezőnyben is leszünk. A bizottsági előrejelzés szerint jövőre is az európai élvonalban lehet a magyar növekedés. 2025 második felére túl tudunk lenni az összes válság összes következményén - mondta Rogán Antal.

Azt pedig, hogy utána szuverén tud-e maradni a magyar gazdaságpolitika, arról a választók döntenek majd 2026 tavaszán.



Tranzit Fesztivál élőben a HírTV műsorán!

Vasárnapig tart az idei Tranzit Fesztivál, amelyen a szokásoknak megfelelően több előadás, vita és beszélgetés várja az érdeklődőket. Akik nem tudnak személyesen részt venni a rendezvényen, a HírTV-n, a hirtv.hu-n, valamint Videa oldalon követheti figyelemmel a fesztivál egyes vitáit és előadásait, hiszen számos programról közvetítenek.