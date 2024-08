Soltész Miklós: Magyarországon 5680 óvodai és iskolai fejlesztés történt az elmúlt hat évben

Soltész Miklós az egyházi óvodai fejlesztésekről szólva elmondta, a katolikus egyház az országban 126 óvodát újított fel az elmúlt 6-7 évben, amelyből 55 új építésű. A beruházások révén 13 ezer óvodai férőhely újult meg, ezen belül 4 ezer új beruházás - tette hozzá. Kiemelte, hogy a Veszprémi Érsekség a területén 4 új óvodát épített, amelyből az egyik a szeptembertől megnyíló keszthelyi. A bejáráson elhangzott tájékoztatás szerint

a műemléki védettség alatt álló keszthelyi kiskastély évtizedek óta üresen állt.

A felújításával és bővítésével megvalósult új óvoda a Veszprémi Érsekség fenntartásában lévő Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola intézményének része. Az óvodafejlesztéshez szükséges támogatást a Miniszterelnökség kezelő szerveként eljáró Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., mint támogató, a Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programja keretében biztosította a Veszprémi Főegyházmegye részére. Az óvodaberuházás teljes költsége, a régészeti és építéstörténeti kutatási feladatokkal, a műemlék épülethez tartozó ingatlanok megvásárlásával, restaurálási munkákkal, régi épületrészek bontásával, és újak felhúzásával együtt mintegy 3,2 milliárd forint volt - mondta az érsekség fejlesztési igazgatója, Gréczi Zoltán.

Udvardy György veszprémi érsek beszédében örömének és hálájának adott hangot, megköszönve a beruházáshoz nyújtott kormányzati támogatást. Mint kifejtette, hálás azért, hogy a tervek időben valóra váltak, hogy Keszthely múltját tiszteletben tartva szolgálhatják a jövőt az új óvodával, valamint azért az együttműködésért, amely a várossal kialakult.

Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője azt emelte ki, hogy Keszthely egy újabb értékkel gazdagodott, hiszen egy forgalmas pontján álló, évtizedeken át méltatlan állapotban lévő műemléképülete újult meg. Hangsúlyozta, hogy mindez a keresztény értékrend alapú nevelés érdekében történt, amelyre egyre inkább szükség van. Méltatta azt is, hogy

mind partneri, mind emberi szempontból kiemelkedő a veszprémi érsekkel való együttműködése a városnak.

Manninger Jenő (Fidesz-KDNP) polgármester elmondta, hogy a városnak köszönhetően a kiskastély épülete előtti, önkormányzati tulajdonban lévő zöld terület is megújult, így széppé és rendezetté vált az épületegyüttes környezete is. Kovács Erika, az új intézmény vezetője az MTI-nek elmondta, az új óvoda 100 férőhelyes, és már minden hely betelt, várólistára is kerültek jelentkezők. Mivel egyházi intézmény, nemcsak helyieket, hanem a térségből bárhonnan érkező gyerekeket fogadják - tette hozzá. A 18 új munkahelyet teremtő óvoda a népszerűségét annak is köszönheti, hogy modern és jól felszerelt - jegyezte meg.