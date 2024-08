Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A tartalékos toborzás alapja a hazáért érzett felelősség

Szalay-Bobrovniczky Kristóf az MCC Feszten arról beszélt, hogy a tartalékos toborzás lényegét kifejezi a "Szeretem, megvédem" szlogen. A hazaszeretet legtöbbször a haza építését, szépítését jelenti civil tevékenységekkel, az elmúlt 2,5 évben azonban a világpolitika nap mint nap emlékeztet arra, hogy a hazaszeretet könnyen fordulhat a haza megvédésének kötelességébe. A magyar sors sok szempontból magányos sors, "egyedül vagyunk" Európa szívében, így nem nagyon számíthatunk arra, hogy más gondoskodjon rólunk.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (b) beszél, mellette Somkuti Bálint. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Nekünk kell megvédenünk, ami a miénk

- közölte. Kitért arra: az elmúlt időszak eseményei láttán elkerülhetetlenül számot kellett vetnie Magyarországnak védelmi képességeivel. E számvetés tanulsága az volt, hogy szükség van területvédelmi tartalékosokra. A hivatásos, tehát választott életpályaként vagy szerződésesként, élete egy szakaszában katonaként szolgálók mellett vannak a területvédelmi tartalékosok, akiket helyben toboroznak, helyben képeznek ki, és helyben szolgálnak a hivatásos haderőt kiegészítve, támogatva - közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Azt is mondta, hogy az egész életre ható kiképzés mellé vonzó anyagi elismerést is kapcsoltak a kampányban: emelték a tartalékosok rendelkezésre állását honoráló összeget, a behívás időszakára pedig tisztességes és folyamatosan emelkedő illetményt állapítottak meg. Ezen felül bevezették az úgynevezett toborzó illetményt, amit egy másik területvédelmi tartalékos ajánlásáért kapnak, ha ő szintén elvégzi az alapkiképzést és szolgálatot vállal - tette hozzá. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szólt a Magyar Tartalékosok Szövetségéről (MATASZ) is, amelynek célja, hogy tartsa a kapcsolatot a tartalékosokkal, akkor is, amikor civil életüket élik.

A miniszter a haderőfejlesztésről szólva azt mondta: a kitűzött haderőfejlesztési katonai cél, egyben NATO-elvárás a szárazföldi nehézdandár kiépítése, jelenleg ennek folyamata zajlik. Megemlítette a Leopard harckocsik érkezését és a PZH 2000-es önjáró lövegeket, valamint a tervek szerint rövidesen Magyarországon is gyártott Gidrán csapatszállító járművet és a Hiúz gyalogsági páncélozott harcjárművet. Ugyancsak fontosnak nevezte, hogy az elmúlt két évben a hivatásos katonák egyéni felszerelése is megújult.