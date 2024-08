Szent István Nap: Tíz kihagyhatatlan ünnepi program Budapesten

Fotó: Szent István Nap



Városok Sétánya – A magyarság sokszínűsége az Alkotmány utcában

Szelfikészítés saját városunk zászlajával, háttérben a Parlamenttel – ezt a rendkívüli élményt ígéri augusztus 18-20. között az Alkotmány utcában a Városok Sétánya, ahol Magyarország összes városának 348 zászlaja tiszteleg az államalapítás ünnepe előtt. A lobogók mellett hazánk összes vármegyéjének, a fővárosnak, országunknak és a történelmi Magyarország határon túli városainak információs totemei is bemutatják a magyarság sokszínűségét.

Divat & Design Fesztivál – A kreativitás ünnepe a Millenáris Parkban

Magyar divattervezők, dizájnerek, és iparművészek legjava mutatkozik be augusztus 18-20. között a Millenáris Parkban a Divat & Design Fesztiválon. A kreativitás háromnapos ünnepén kortárs és klasszikus irodalmi előadásokon, a zenei és színházi világ kiemelkedő alakjainak részvételével zajló beszélgetéseken, ráadásként pedig magyar kortárs filmvetítéseken vehetnek részt az érdeklődők. Koncertezik például a Péterfy Bori & Love Band, Kiss Tibi és zenekara, de színpadra lép Hrutka Róbert, Kepes András és Háy János is, Vecsei H. Miklós pedig partnereivel Cseh Tamás örökérvényű dalait adja elő.

SzabadRét Fesztivál – Elektronikus zenei lazulás az Erzsébet téren

Elektronikus és élő zene, jókedv és piknikhangulat kora délutántól estig a SzabadRét Fesztiválon. Augusztus 19-20. között az Y és a Z-generációé az Erzsébet tér: minifesztivál a szerelem, a barátok, a buli és a család jegyében. A szervezők chill zónával, óriás virág- és növénydekor világgal, jó falatokkal, hűsítő italokkal és menő Dj-kkel, mások mellett Lotfi Begi, Galactic Jackson, Monkeyneck, Metha, Sobek, Peter Matko közreműködésével egyedülálló fesztiválhangulatot varázsolnak a város szívébe.

Road Movie Live – Pop kedvencek a Műegyetem rakparton

Augusztus 19-én és 20-án Road Movie Live a Műegyetem rakparton. A hazai zenei élet sztárjai – köztük Curtis, a Honey Beast, a Bagossy Brothers Company, Zséda, az LGT legendás zenésze, Karácsony James és Vitális Iván, az Ivan & The Parazol frontembere – érkeznek az ország különböző tájairól, hogy nagyszabású, ingyenes koncertjeikkel szórakoztassák a közönséget. Programjuk részeként előadják a VOLT FILM felkérésére írt dalaikat is, amelyeket egy-egy hazai régió, város, falu, vagy akár utca, épület ihletett.



A Szent István Nap valamennyi minifesztiválja színes programokat kínál gyerekeknek, fiataloknak és idősebbeknek, baráti társaságoknak és családoknak – azaz mindenkinek. A sokszínű programok mellett a város számos helyszínén felállított SZIN Bisztrókban fix áras italok, valamint harapnivalók is várják az ünneplőket.