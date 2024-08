A Szent István Nap ünnepségen idén is megfizethetőek lesznek az ételek és italok

A Szent István Nap évek óta Budapest egyik legfontosabb nyárvégi eseménye, ahová látogatók tízezrei érkeznek megünnepelni az államalapítás ünnepét, Magyarország születésnapját. A szervezők számára idén is fontos szempont, hogy az ünnepségsorozaton mindenki megfizethető áron vásárolhasson ételt és italt, ezért a látogatók ezúttal is jóval a piaci ár alatt szerezhetik be a Szent István Nap logós termékeket a rendezvény hivatalos partnereinél.

A Szent István Nap logós fix áras termékek árai:

Szentkirályi Ásványvíz (0,5 l): 200 Ft

Pepsi Cola (0,33 l): 275 Ft

Pepsi Zero (0,5 l): 350 Ft

Dobozos Borsodi (0,5 l): 400 Ft

Csapolt Borsodi (0,4 l): 380 Ft

Kancellár bor [Irsai Olivér, Olaszrizling és Rozé] (1 dl): 260 Ft

Rézangyal ágyas meggy (4 cl): 825 Ft

Rézangyal szilva (4 cl): 825 Ft

Rézangyal feketecseresznye (4 cl): 825 Ft

Pirulo görögdinnye alma jégkrém (73 ml): 459 Ft

Bécsi perec (100 gr): 300 Ft

Pogácsa (80 gr): 275 Ft

Idén is varázslatos tűzijátékra számíthatunk.

Fotó: Facebook / Magyarország Kormány

Az államalapításról megemlékező ünnepségsorozaton a vendégek Magyarország tortáját és cukormentes tortáját, valamint a Szent István-napi kenyeret is megkóstolhatják a Magyar Ízek Utcája, a Csárdafesztivál és a Vigadó Piano rendezvényhelyszíneken.

A Szent István Nap részletes programja, valamint az előadókkal és a műsorokkal kapcsolatos információk elérhetők a folyamatosan frissülő szentistvannap.hu weboldalon és a legnagyobb telefonos alkalmazásáruházakból hamarosan letölthető mobilalkalmazásában is.

Fotó: Polyák Attila / Origo

KAPCSOLÓDÓ CIKKEINK