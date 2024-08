Szeptembertől tiltják az iskolákban az okoseszközök használatát

„Nemrég egy alsósokat tanító pedagógus amiatt kért tanácsot tőlem, mert egy kisfiú a tanórán pornót nézett. Ez egyáltalán nem egyedi, már a kisiskolások között is jócskán akad pornográf tartalmat fogyasztó, akár pornófüggő gyerek” – fűzte hozzá.

A két kutató azt is elmondta a portálnak, hogy szerencsére egyre több ország látja be, hogy az okostelefonok kontroll nélküli jelenléte hatalmas károkat okoz a gyerekek mentális egészségében, világszinten négyből egy ország már kitiltotta ezeket a kütyüket az iskolai környezetből. A szakemberek ugyanakkor leszögezték: nem a technológia használata a gond az iskolában, hanem a személyes képernyő. Vagyis amikor egy gyerek nem a tanulást segítő applikáció ­miatt használja az okostelefonját, hanem a dopaminadagjukat igyekeznek kielégíteni a különféle platformokon, például

TikTok-videók segítségével.

Sok hazai iskola már kitiltotta az okostelefonokat

„Hazánkban is több olyan intézmény döntött már amellett az elmúlt években, hogy kitiltja az okostelefonokat az iskolapadból. A szabályozás hatása pedig minden várakozásukat felülmúlta: megnőtt a kognitív teljesítés, vagyis sokkal jobban ment a tanulás, jobb eredményeket értek el a gyerekek, de érezhető javulás volt a személyes kapcsolatokban is, újra a diákok beszélgetésétől zengett az épület” – közölték. A két kutató szerint a pedagógusok többsége régóta várt már valamilyen szabályozást, ugyanakkor sokan bizonytalanok is.

Az Origo korábban már megírta, hogy veszélyek fenyegetik a videó- és mobiljáték során a gyerekeket, valamint azt is, hogy a mostani friss szabályozás mit tartalmaz.

