Szigetcsépen is levetítik Szőke András legújabb filmjét, a Brigádnaplót

Szigetcsép egy szép és nyugodt sziget a szigeten

Szigetcsép említésekor sok minden eszünkbe juthat. Akár a Duna Ráckevei-mellékágáról lenyúló holtágban megtalálható, nyaranta igazán pezsgő életnek helyet adó strand. Vagy a finom rosé borok, melyek „királynője”, Gálné Dignisz Éva, aki hölgyek közül esőként vehette át az év borásza címet, szintén itt tökéletesíti borait. Az igazi Republic rajongók pedig tudják, itt élt több éven keresztül Bódi László „Cipő” is, a legendás zenekar frontembere és énekese, akinek az emlékszobája, emlékköve (a „Nagy kő zuhan” slágerre utalva) szintén megtekinthető a falu utcáin barangolva.

És bizony itt élt 8 éven keresztül Rideg Sándor, az Indul a bakterház” írója is, nem hiába vetítették 2023-ban az ő művéből készült, milliók által kedvelt filmet a szigetcsépi Őszi pikniken. És idén miért a Brigádnapló érkezik?

„Van ennek a filmnek is egy szigetcsépi vonatkozása, és hálásan köszönöm Polgármester Asszonynak, az esemény főszervezőjének, hogy erre felfigyelt. Ez a vonatkozás pedig jómagam lennék, valamint Szőke Andrást és engem összekötő kapocs, ami magyar agrárium szeretetéből indult ki. Mi Szigetcsépen tojástermékek előállításával, innovatív egészségtudatos termékek fejlesztésével foglalkozunk, így a különböző rendezvényeken összesodort minket az élet a művész úrral, aki egyébként igazi gyógynövény szakértő is. Amikor felmerült a lehetőség, hogy egy 70-es évekbeli tojáskereskedő bőrébe bújhatok, ráadásul olyan színészek társaságában, mint Badár Sándor, Reviczky Gábor vagy Szarvas József, azonnal gyermeki módon fülig ért a szám, ami nem múlt elazóta sem.” – mesélte Dr. Németh Csaba élelmiszer-mérnök, c. egyetemi tanár.

Miről szól a Brigádnaplő?

Szőke András Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró, operatőr, színész új filmje a Szentes városának több egységből álló Petőfi Vendéglátó Komplexumával ismerteti meg a nézőket, azon belül is egy cukrász üzem lelkes és kreatív dolgozóival, akiknek naplóbejegyzései repítik vissza a nézőt 54 évvel korábbra, a szocializmus utolsó évtizedeibe. A filmben a múltidézés azonban inkább eszköz semmint nosztalgia, segítségével aktuális példahelyzetek ismerhetők meg, amelyet a rendezőre oly jellemző szatirikus hang tesz kacagtatóvá és mélyen átérezhetővé.