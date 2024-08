Szijjártó Péter: Brüsszelben teljesen hiányzik a reális helyzetértékelés és tombol a háborús pszichózis

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be az EU informális külügyi tanácsülését követő sajtóértekezletén, hogy az ilyen tanácskozásokra hagyományosan a soros elnökséget adó tagállamban kerül sor, azonban most ez egyfajta "óvodás reakcióként" nem így van, aminek célja a magyar békepárti álláspont megregulázása.

Szavai szerint ugyanakkor ez nem fog sikerülni, hazánk ugyanis nem fog szakítani az eddigi politikájával, és továbbra is a mielőbbi ukrajnai béketeremtést fogja támogatni.

Kifejtette, hogy az ülésen ezúttal is az ukrajnai háború volt a fő téma, s most is a "reális helyzetértékelés teljes hiányával és a háborús pszichózis tombolásával" találkozott. Sérelmezte, hogy a tagországok többsége azon a véleményen volt, hogy a háború területi kiterjesztése nem jár eszkalációs veszéllyel, sőt egyes kollégái azt mondták, hogy a Nyugat által leszállított fegyverek oroszországi célpontok elleni bevetésének engedélyezése a béketeremtés egyik eszköze.

És mivel pedig ez olyan mértékben megy szembe a realitással, mint ahogy én most itt ülök, ezért arra kell következtetnünk, hogy ez az elvakult háborúpárti álláspont és háborúpárti pszichózis a következő hónapokban ki fog tartani itt Brüsszelben

- fogalmazott.

Szijjártó Péter tájékoztatása szerint többen sürgették, hogy az Európai Békekeretből további több mint hatmilliárd eurót juttassanak fegyverszállításra, de Magyarország addig nem fog hozzájárulni egyetlen eurócent felszabadításához sem, amíg Ukrajnában a magyar cégeket negatívan diszkriminálják, illetve érvényben vannak a hazánk energiabiztonságát veszélyeztető döntések.

Kiemelte azt is, hogy az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője próbált nyomást gyakorolni a nyugati fegyverek oroszországi célpontok elleni bevetésének engedélyezése érdekében.

Magyarország álláspontja egyértelmű (..) Mi nem szállítunk fegyvereket Ukrajnának, nem szállítottunk és nem is fogunk, ugyanis a meggyőződésünk, hogy minél nagyobb mennyiségben van jelen fegyver az ukrajnai háborúban, az annál hosszabban fog tartani

- figyelmeztetett.