Szijjártó Péter rendkívüli bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről

A külügyminiszter a közösségi oldalán megosztott videóban ismertette, hogy értesült azokról a sajtóértesülésekről, melyek egy ukrán elnöki tanácsadó nyilatkozatáról szólnak a kőolajvezetékről.

Azonban a hivatalos jelzések ezzel teljesen ellentétesek. Eddig minden egyes hivatalos csatornán azt az értesítést kaptuk Kijevből, hogy Ukrajna teljesíti a szerződéses kötelezettségeit és biztosítja a tranzitot az olajszállítások vonatkozásában Magyarország és Szlovákia felé

- hangsúlyozta Szijjártó Péter. Hozzátette, hogy sajtóhíreket nem akar kommentálni.

Mint ahogyan azt az Origo a mai napon megírta, az a hír terjedt el hogy az ukrán Köztársasági Elnöki Hivatal vezetőjének tanácsadója, Mihajlo Podoljak olyan kijelentést tett, mely szerint 2025. január 1-jétől megszűnik a Barátság kőolajvezeték, amelyen keresztül orosz kőolajat szállítottak Magyarországra, Csehországba és Szlovákiába. Azzal érvelt, hogy az EU határozata szerint ezeknek az országoknak diverzifikálniuk kell az olajellátást, és le kell állítaniuk az Ukrajnán áthaladó tranzitot. Mindezt tehát megteszi most helyettük Ukrajna, a döntésük pedig a gázra is vonatkozik. Voltak bizonyos szerződéses mennyiségek, és a tranzit 2025. január 1-jén fejeződik be. De nagyvonalúan hozzátette, ha amennyiben az európai országok kazah vagy azerbajdzsáni gázra van szükségük, akkor Ukrajna készen áll ennek a leszállítására.