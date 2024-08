Szijjártó Péter: A szuverenitásunk megőrzése kínálja a siker lehetőségét Magyarország számára

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter előadásában elmondta, hogy a külpolitika az elmúlt hosszú évtizedekhez képest is látványosan konfliktusosabb területté vált. Ennek ellenére külügyminiszter elmondta, hogy Magyarországnak a külpolitikai stratégiájának van mozgástere, sőt, ez a mozgástér egyre bővül.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a magyar külpolitika mozgásteréről tartott előadást

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Ennek a szuverén külpolitikának az eredménye, a következménye az, hogy Magyarország a rendkívül nehéz körülmények dacára is egy folyamatosan bővülő horizonttal rendelkező külpolitikát tudhat magának"

– ismertette Szijjártó.

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy az elmúlt egy esztendő folyamán is a magyar külpolitika szuverenitásának megőrzéséért folytatott küzdelem sikeres volt, a magyar külpolitika továbbra is szuverén, és ez a szuverenitás okozza azt, hogy mozgástere folyamatosan bővül. Elmondta, hogy az elmúlt időszakban is kőkemény, vérre menő küzdelmet kellett folytatni. Véleménye szerint normális körülmények között, békés körülmények között egy ideális világban, ez természetesen egy helytálló kérdés lenne, hogy egy ország szuverén Elmondta, hogy a tavalyi, legutóbbi Tranzit óta a világ még veszélyesebb hely lett, mint amilyen volt egy esztendővel ezelőtt.

Az európai kontinens és a világ biztonsági helyzete is súlyosan romlott egy esztendő alatt. Itt testközelből a szomszédságban követhetünk figyelemmel egy háborút, amely háborúban az elmúlt egy év során az eszkalációs tényezők, az eszkalációs törekvések sokkal erősebbé váltak, mint voltak korábban, és sokkal nagyobb az eszkaláció veszélye a szomszédban, mint volt bármikor korábban"

– mondta a külügyminiszter, hozzátéve, hogy tavaly óta felütötte a fejét a globális biztonságot alapvetően veszélyeztető feszültséggóc, a Közel-Kelet.

– Az október elején Izraelt ért brutális terrortámadás ismét gyakorlatilag lángba borította az egész közel-keleti térséget, és az ember remegve figyeli nap mint nap, hogy az eszkaláció melyik nap milyen szintet ér el, és nem történik-e valami, ami az egészet akár fel is tudja robbantani – ismertette. Szólt arról is, hogy nem szabad elfelejtkezni arról sem, hogy illegális migránsok tömegei ostromolják továbbra is Európa határait. Elmondta, hogy ha nem változnak a válságos övezetekben a körülmények, akkor minden idők legbrutálisabb migrációs nyomására kell felkészülni