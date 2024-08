Kiderült, mennyi időre kerülhet börtönbe a kisgyereket felrúgó karateedző

A szolnoki kalandparkban támadt rá egy kísérő az egyik kisgyerekre. Az amúgy küzdősportokban jártas, jól megtermett férfi, a gyerek térde alá rúgott, amitől az a levegőbe emelkedett, majd tehetetlenül a földbe csapódott, ahol üvöltve sírt fájdalmában. A brutális verést egy kamera rögzítette. A férfi az eset után külföldre menekült, sokáig ott bujkált. Amikor hazatért, a rendőrök azonnal meggyanúsították a férfit, akiről kiderült, nem a kisfiú az egyetlen áldozata.

Akár hét és fél év börtönbüntetésre is ítélheti a bíróság Agócs Tibort"

– mondta az esettel kapcsolatban Magyar György.

Az ügyvéd a Népszavának azt is mondta,

"biztosan nem garázdaságról van szó, hiszen a Btk. szerint ilyet az követ el, aki olyan „kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen.” Alapeseteben, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, ez 2 évvel büntethető".

Az azonban, amit az edző tett, szerinte súlyosabb.

Azt is mondja, "a kisfiú esetleges sérüléseinek megállapítása után szóba jöhet a testi sértés, illetve a foglalkozási szabály megszegése, valamint a mások életét, testi épségét vagy egészségét gondatlanságból veszélyeztető vétség is. Utóbbinál, ha az elkövető a veszélyhelyzetet szándékosan idézte elő, akár három év is kiszabható".

Magyar György kijelentette: amennyiben a bíróság bizonyítottnak látja, hogy Agócs Tibor több bűncselekményt is elkövetett, akkor a bűnhalmazatban levő legsúlyosabbat – ebben az esetben ez a kiskorú veszélyeztetése – veszik figyelembe, így annak maximális büntetési tétele a felével emelkedhet, vagyis az öt évet plusz két és fél évvel emelheti a bíróság. Mellékbüntetésként pedig időszakosan vagy véglegesen is eltilthatja a foglalkozásától.

Ahol pedig, ahogy azt korábban megírtuk, semmi jóra nem számíthat, mondta az Origónak egy neves börtönpszichológus.

Feltehetően erőszakos lesz vele a többi rab

- mondta Boros János, majd hozzátette, szerinte összefognak majd a férfi ellen a rabtársai, mivel a férfi jó erőben van.