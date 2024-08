Szörnyű hír Till Tamás szüleinek

A bajai Till Tamásnak 2000. május 28-án, gyermeknapon veszett nyoma. Biciklivel indult el az otthonuktól 5 kilométerre található vadasparkba. A rendőrségi nyomozás sem akkor, sem később nem vezetett eredményre. Egészen mostanáig. A rendőrség néhány napja jelentette be, hogy egy bajai háznál valószínűleg megtalálták az eltűnt kisfiú maradványait, viszont azt is közölték, hogy egy genetikai vizsgálatot is elvégeznek, azért, hogy biztosak legyenek abban, valóban Tamás holttestére bukkantak. Az Origo most megtudta, hogy a vizsgálat eredménye mikorra készülhet el.

Vágólapra másolva!

Till Tamás 1989. július 19-én született Baján. Mindenki kedves, kötelességtudó gyerekként ismerte a barna hajú és barna szemű fiút, aki a legjobban a focit és az állatokat szerette. Nagy vágya volt, hogy az udvaron kecskéket és lovat tartson, de szülei ezt nem engedték meg neki, ezért a közeli, Bácsbokodra vezető, 5501-es út mentén található Parkerdei Vadasparkba látogatott rendszeresen. 2000. május 28-án reggel is a vadasparkba indult, megígérte szüleinek, hogy délután 1 órára hazaér. Amikor délután 2 órakor sem volt sehol a kisfiú, szülei keresni kezdték. Az első nyomot július 8-án találták meg, akkor előkerült Tamás kék camping biciklije, amit egy kamionsofőr vett észre a Baja és Bácsbokod közötti vasútvonal melletti hétvégi telkén. De csak jóval később, szeptember közepén értesítették a rendőrséget, amikor felismerték, hogy a bicikli azonos a szórólapon szereplővel. A bicikliről nem került elő használható ujjlenyomat, és vérnyomokat sem találtak rajta. A nyomszakértői vizsgálatból kiderült, hogy talaj- és növénymaradványok vannak a pedálon, repedés futott végig a nyergen, ami nem párhuzamosan állt a vázzal, hanem jobbra fordult. Fotó: baon.hu Emiatt felmerült a gázolás lehetősége, ahogy az emberrablás, és a gyilkosság is. Még egy Spanyolországig vezethető pedofilhálózatra is gyanakodtak. A nyomozás eddig nem zárult le, az élő eljárás aktáit negyedévente frissítette a rendőrség. Az áttörést egy vallomás hozta meg. Akkor egy fiú elmondta, hogy a testvérével rendszeresen jártak segédmunkásként dolgozni a bajai gyermekotthonból egy helyi vállalkozóhoz. A vállalkozó pont azután, hogy Till Tamás eltűnt, elment értük, hogy megint szüksége van rájuk. Ő maga nem ment, a testvére viszont igen. Ő mondta el neki később, hogy valamit be kell betonozniuk az egyik ház talpazatába. A fiú többször is kapott pénzt a férfitól, volt, hogy nagyobb összeget. Valószínűleg a hallgatásáért. Az eset óta, a fiú, aki segédkezett, és a segítséget megrendelő vállalkozó is meghalt, mindketten öngyilkosok lettek. 24 évvel később a rendőrség megrázó videót tett fel a hivatalos honlapjára arról, ahogy holttestet bontanak ki egy ház alapzatából. A több centis beton alatt homok is volt, ez alatt volt elrejtve egy holttest, legalább fél méter mélyen.

A csontokon talált ruhadarabokból a rendőrüknek egyértelműnek tűnt, hogy Till Tamás holttestét találták meg. A mintavételek után megindultak a genetikai vizsgálatok, amelyek még biztosabb eredményeket hozhatnak. A genetikai vizsgálattal kapcsolatban az Origo megkereste Dr. Kovács Katalin igazságügyi orvosszakértőt, aki elmondta, hogy akár hónapokig is eltarthat mire a vizsgálatot lezajlanak, ugyanis Magyarországon, csak Budapesten végeznek ilyen fajta vizsgálatokat, és az igazságügyi orvosszakértők rendkívül leterheltek. De Dr. Kovács Katalin hozzátette, mivel Till Tamás ügyét kiemeltként kezelik, így előfordulhat, hogy a folyamat gyorsabban fog lezajlani. Tamás szülei az évtizedek alatt sem adták fel a reményt, hogy Tamás élve előkerül. A Baon.hu-nak 2010-be azt nyilatkozta az édesanya, hogy minden születésnapjára és az ünnepekkor ajándékot vesznek Tamásnak. Közben a fájdalom és a bizonytalanság felőrölte őket testileg és lelkileg, az anyának kétszer volt stroke-ja. Az eltűnés után egy évvel valaki telefonon felhívta a családot, és azt mondta nekik, hogy Tamás életben van, külföldön lakik. A fiú szülei a komoly bizonyítékok ellenére sem adják fel. Amíg egyszázalék esély is van rá, hogy a fiunk él, nem adjuk fel a reményt - mondta a Borsnak Till Tamás apja. Ahogy fogalmaz, már többször előfordult, hogy mintát vettek tőlük egy-egy holttest előkerülésekor. Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116 123 ingyenes lelki elsősegély-számot, vagy keresse fel a suicidprevencio.hu weboldalt!

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!