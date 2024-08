Takács Péter: Magyar Péter az orvosokat vegzálja ahelyett, hogy hagyná őket gyógyítani

Merkely Béla és Takács Péter elmondta, hogy nagyon fontos az egészségügyben a csúcstechnológia alkalmazása, a szakdolgozók és az orvosok megbecsülése. Takács Péter szerint Magyar Péter mindössze egy hecckampányt folytat, minden tettéből hiányzik a jóérzés és a józan paraszti ész. A felek abban is egyetértettek, hogy senki sem mondta, hogy ne lennének gondok az egészségüggyel, azonban elmondták, hogy bármennyi pénzt is költsenek egészségügyre, akkor is lesznek problémák. A hatalmas fejlesztések ellenére a hergelő hecckampányában Magyar Péter egyetlen szóval sem említi a pozitívumokat, a fejlesztéseket - jegyezte meg Takács Péter.

Hatalmas fejlődés az egészségügyben, négyszeres bérek

Takács Péter egészségügyi államtitkár arról szólt a beszélgetés során, hogy a politikai ellenfeleink célja, hogy hamis dolgokat propagáljanak. Megjegyezte: el akarják hitetni az emberekkel, hogy semmi sem működik jól. Véleménye szerint indulatba akarják fordítani az elégedetlenséget. Ismertette: az ellenfelünk Saul Alinsky módszereit alkalmazzák. Elmondta, hogy véleménye szerint az egészségügyben talán soha nem lesz minden rendben. Vélekedése szerint gyakorlatilag a világ összes pénzét el lehetne költeni az egészégügyre, az sem lenne teljesen elég. Ismertette azt is a beszélgetés során, hogy 2010-hez képest a kormány sokkal többet fordít az egészségügyre.

Takács Péter egészségügyi államtitkár és Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora

Fotó: Origo

Az elért eredményekről szólva megosztott több fontos részletet is. Többek között a kormány megnégyszerezte az orvosok és az ápolók bérét 2019-hez képest. Mindezek mellett a kormányzat 100 milliárd forintot fordított kórházfelújítási programra.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora elmondta, hogy úgy látja, hogy az embereknek mindig van kedvük az egészségügyben dolgozni. Azt gondolja, hogy az egészségügyet az anyagi elismerés is működteti, de ez nem minden, hiszen más tényezők is működtetik a magyar egészségügyet. Ismertette azt is a panelban Merkely, hogy az egyetem klinikáin 6600 munkavállaló van, melyből 2200-an orvosok. Véleménye szerint egyre kisebb gond van a szakdolgozók vonatkozásában, a szakdolgozók is lényegesen jobban keresnek. Azonban a kritikára térve elmondta, hogy azonban ami a probléma, az az, hogy a teljesítmény elismerése hiányzik a rendszerből. Nem csak a bérben, de az életpályában is is próbálja elismerni a teljesítményt.