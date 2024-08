Ti hogyan ünnepeltétek az államalapítást?

Augusztus 20. az egyik legfontosabb ünnepünk

Évről-évre augusztus 20-án tartjuk meg az egyik legfontosabb eseményét. Magyarország nemzeti ünnepén és hivatalos állami ünnepén az államalapításra és az államalapító I. Szent István királyra emlékeztünk. Mindenki máshol és máshogyan tette ezt. Van, aki otthonának csendjében, van, aki a fővárosi tűzijáték fényében, van, aki családjával, van, aki barátaival, és bőven akadtak olyanok is, akik nagyobb társaságban.

A fontos események megünneplésénél a legtöbben arra hívják fel a figyelmet, egyébként telesen jogosan, hogy a külsőségek helyett inkább a múltidézés lelkületére fókuszáljunk. Ugyanakkor ezek a napok mégis mások, mint a hétköznapiak, és ezt igen is külsőségekben is szeretjük kifejezni.

„A tűzijáték és a szélben lobogó zászlók nélkülözhetetlen tartozékai, mind fizikai, mind lelkületi értelemben az augusztus 20-ai ünnepnek. Azonban az utcákon vagy az esti égen kívül miért ne színezhetnénk be a konyhát és a tányérokra kerülő ételeket is piros-fehér-zöldre? A családtagok, barátok, ismerősök számára egy trikolor finomság igazi szép emlék maradhat. Ráadásul ma már ehhez egyre jobban minden adott, hiszen az ételérzékenyek és a bió táplálkozás követői is megtalálják a számukra megfelelő ételfestési módokat. Legyen az akár zöld színű matcha tea por vagy piros szárított vadcseresznye.” – mondta el Dr. Németh Csaba élelmiszer-mérnök, címzetes egyetemi tanár.

Íme egy trikolor tej-, szója, glutén- és hozzáadott cukor mentes recept

Sőt, az igazán egészségtudatos ételszínezést „mentes” alapanyagokkal is kombinálhatjuk, hogy tényleg senki sem maradhasson ki a kóstolásból. Aki kedvet kapott, máris belekezdhet egy igazán különleges, az ételérzékenyek számára is fogyasztható trikolor finomság elkészítésébe. Figyelem! Október 23-án és március 15-én is elkészíthetitek, ha most lemaradt volna.

Hozzávalók:

60 dkg ToTu Rögös

4 dl kókusztej

15 dkg eritritol (vagy nyírfacukor, vagy xilit)

4 tojás

1 citrom leve és reszelt héja

1 vaníliarúd kikapart magjai