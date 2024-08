Újabb részleteket árult el a korábbi nyomozó, aki Till Tamás ügyén is dolgozott

A nyomozó elsőként felidézte, hogy Till Tamás volt az első Magyarországon, akinek eltűnése után a képe felkerült a tejes dobozokra.

Amikor bekapcsolódtam az ügybe, akkor már csak rutineljárásokat folytattunk le. Azonosítatlan holttestek DNS-ét vetettük össze, nyilvántartásokat ellenőriztünk többek között

– mondta a korábbi nyomozó a Magyar Nemzetnek. Hozzátette, hogy a rendőség mindig kiemelten kezeli egy gyerek eltűnését. Azonban ezért

szerinte hibáztak a hatóságok, amikor nem tulajdonítottak annak nagyobb jelenséget, hogy Tamás biciklijét a 60 éves V. József tanyája közelében találták meg.

Elmondása szerint egy eltűnési ügyben sok embert von be a nyomozásba a rendőrség.

Till Tamás

Fotó: baon.hu

"Első időkben fizikálisan azonnal keresni kezdik a kor adta legmodernebb eszközökkel és persze emberi erővel. Élőláncban vizsgálják át a lakatlan területeket, tanúkat hallgatnak ki, kutyás keresést indítanak. Abban az időben még nem nagyon volt mobiltelefon, így ezekhez köthető lehetőségek nem voltak számottevőek.”

Ezeken kívül többek között kórházakat, rokonokat és barátokat is megkeresnek a nyomozók. Több lehetséges verziót is felállítanak, hogy elszökött otthonról, vagy elfelejtett hazamenni, vagy akár baleset, bűncselekmény áldozata lett.

Állítása szerint régebben az volt a hozzáállás, hogy biztosan csak elszökött otthonról, ezért is vehették komolyan a bejelentést a rendőrök csak egy nappal később.

Ahogy telik az idő azonban csökkennek a lehetőségek, mert kihűlnek a nyomok.

Till Tamás aktáját azért nyithatták úja, mert ha felmerül új információ, akkor biztosan visszaellenőrzik, bármennyi idő telt el.

„Kihallgatják azokat, akik új, addig nem ismert infóról számolnak be. Ha új technikai lehetőség van egy terület átvizsgálására – ilyenek a geofizikai mérések, vagy éppen a műholdfelvételek –, azt bevetik.”

Ahogy fejlődik a technológia, azt is bevetik a nyomozásban. Azokat a mintákat is összehasonlítják a DNS-nyilvántartásban szereplő adatokkal, amiket akár az eltűnt fogkeféjéről gyűjtenek be. Az ismeretlen holttestek mintáit automatikusan lefuttatják az eltűnt emberek DNS-nyilvántartásában.

Azt is elmondta, hogy ha a helyszínen találtak a gyilkostól származó mintát, akkor az is biztosan rögzítve van, még ha nem is szerepel az adatbázisban az, akihez tartozik. Ma már minden bűnözőtül vesznek DNS-mintát, amit összevetnek a korábbi bűncselekmények helyszínen talált mintákkal.

Az egykori nyomozó azt leszögezte, hogy Till Tamás ügyében már mindenki halott, aki el tudná mondani, hogy mi történt akkor pontosan, így csak közvetett tanúk vannak, ami nagyban befolyásolja a nyomozást. Így azonban, hogy előkerültek Tamás maradványai, sokkal nagyobb az esély arra, hogy kiderítsék, mi történt.

A beton olyan légmentesen zár, hogy a bomlási folyamatok nagyon lelassulnak vagy akár szinte meg is állnak

– mondta.