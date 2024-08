Nem adja fel a 18 éves Sándor, aki egy traktorbalesetben bénult le

Nyaktól lefele lebénult az 18 éves fiú, Kupás Sándor, aki egy traktorba szorulva szenvedett súlyos balesetet még július 13-án. Az orvosok a szülőket a legrosszabbra is felkészítették.

A romániai Bözöd községben történt eseményeket a Bors Online-nak a fiatalember édesapja, Gyula foglalta össze. A férfi elmondta, hogy július 13-án apósához mentek vendégségbe, a híres Margit-búcsúra. A családban négy gyerek nevelkedik, köztük Sándor a legnagyobb, aki vállalta, hogy otthon marad, és ellátja a gazdaságuk körüli teendőket.

A fiatalember családjának távozása után épp teendőit végezve állt be a traktor és a mögötte lévő vasláda közé. Ezt a súlyt egy hidraulikus kart használva próbálta megemelni, ám ekkor megtörtént a baj: a fiú nyaka a traktor kabinja és a láda közé szorult. Három csigolyája és gerincvelője tört el.

Az egész baj alig egy perc alatt bekövetkezett. Sándor megkérte az édesapámat, hogy vigyen egy darab bálakötőt, és mire apám visszaért, a fiam már megsérült. Az volt a szerencse, hogy az édesapám régen traktorokkal dolgozott, ezért tudta, miként kell a kart kiengedni, hogy a láda visszaereszkedjen. Ha ez nem így lett volna, a gyermekem minden valószínűség szerint megfulladt volna

– idézte fel a tragikus esetet a fiú édesapja a Bors Online-nak.

Egy közelben lévő fiatal pár sietett a fiú segítségére, akik mentőt hívtak és Sándor száját szétfeszítve érték el, hogy a fiú legalább levegőt kapjon. Sándort mentőhelikopterrel szállították marosvásárhelyi kórházba.

A családot a kórház orvosai arra is felkészítették, hogy elveszthetik a fiút, amennyiben nincs műthető állapotban. A fiú nagyon súlyos sérüléseket szenvedett, gerincvelőjét csontszilánk sértette fel, törött csigolyái összeszorultak, és ödémát is szenvedett. Az orvosok végül elvégezték az operációt, a fiú gerincéből egy vérrögöt is eltávolítottak.

A fiatalemberről készült fotó:

Sándor várható kilátásai azonban még napokkal az operáció után is kérdésesek voltak, az egészségügyi szakemberek majdnem teljesen biztosak voltak abban, hogy ha életben is marad, lebénul. Mostanra azonban állapotában annyi javulás állt be, hogy az intenzív osztályról az idegsebészetre vitték át, és már kommunikálhat szeretteivel is. Gyógyulása azonban nagyon hosszú folyamat, és számos kezelés vár még rá. Várhatóan életét kerekesszékben ülve kell majd élnie.