A Tranzit mindig is a konzervatív tábor egyik legfontosabb rendezvénye volt – minderről Hollik István beszélt az Origónak. A KDNP országgyűlési képviselője kifejtette, hogy a Tranzit Fesztivál közös gondolkodás is egyben. Mindez most azért értékelődik fel mert a körülöttünk lévő világ egyre veszélyesebb. Háborús időket élünk, gazdasági válság is érezteti hatásait, ráadásul az egész világrend is változóban van. Ebben a veszélyes helyzetben Magyarország csak akkor tud tovább haladni a megerősödés útján, hogy ha közösen gondolkodunk a jövőről – tette hozzá. Hollik szerint ez az együttgondolkodás nagy ereje a nemzeti, szuverenista politikai közösségnek. Ha egy kurzus erre nem képes annak végzetes következményei lehetnek, ahogy azt 2010 előtt láthattuk.

Nekem a Tranzit a szuverenista erők szellemi erőfeszítése Magyarországért.

A mostani fesztivál legfontosabb kérdése, mi módon képes Magyarország megtalálni a maga útját, miképp lehetséges megőrizni a szuverenitásunkat, hogyan fedezhetjük fel a gazdasági lehetőségeket ebben a gyorsan változó és egyre veszélyesebb világban – mondta az országgyűlési képviselő.

Idén is megrendezik a Tranzit fesztivált

Sajnálom, hogy egyetlen felkért baloldali politikus sem vállalta a vitát. Nekünk - közös együttgondolkodás eredményeként - megvannak a válaszaink a nemzetet érő legfontosabb kihívásokra. Az ország és a választópolgárok számára is, ha ezeket ütköztetjük az ellenzék álláspontjával

- tette hozzá. Mi soha nem ugrottunk el a viták előtt, sőt a Tranzit mindig a viták egyik legfőbb terepe volt. Nagyon sajnálom, hogy az ellenzék pártjai odáig jutottak, hogy már vitatkozni sem hajlandóak. Mindezektől függetlenül izgalmas összecsapások lesznek, csak most nem politikusok részvételével. A kormányzat is hangsúlyosan lesz jelen, hiszen nagyon sok miniszter tart majd előadást. Talán nem is az előadás szót helyes használni, hanem a beszélgetést, mert a Tranziton kérdéseket is lehet majd feltenni az érintett szereplőknek – mondta Hollik. Mindezek mellett számos izgalmas kerekasztal-beszélgetés lesz még, így a résztvevők biztosan találnak majd olyat, ami megfelel az érdeklődésüknek.