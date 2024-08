Teljes megsemmisülés: Ligeti Miklós lebuktatta a Transparencyt a Tranziton

A Mandiner információi szerint a szombati tranzitos vita óta áll a bál a Transparency Internationalnél: belső berkekben még Ligeti Miklós alkalmassága is megkérdőjeleződött. Mint a lap összefoglalójában felidézi, Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke és Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója közötti vita nyitotta a Tranzit szombat délutánját.

Ligeti a vita közben többször elveszítette a fonalat, egymásnak olykor ellentmondó állításokat tett, melyekre Lánczi Tamás nem egyszer fel is hívta a figyelmet. A legdurvább ezek közül az volt, hogy

a Transparency International jogi igazgatója nem volt tisztában azzal, hogy hogyan készül az általuk készített korrupció érzékelési index, mely több esetben a Magyarországgal szembeni jogi eljárások és az uniós pénzek visszatartásának is alapját adta.

Ahogy arra sem sikerült választ kapni Ligetitől, a Transparency miért is gondolja azt, hogy tetszése, illetve saját megítélése szerint válogathat a magyar törvények között.

A Mandiner úgy tudja, hogy a Transparencynél is úgy értékelték: Ligeti komolyan felsült a vitában, holott előzetesen nagy reményeket fűztek a kiemelt médiafigyelem mellett megrendezett összecsapáshoz.

Megsemmisültünk. Ez volt a Transparency Sztálingrádja”

– így fogalmazott Ligeti Miklós egy, a szervezethez közel álló forrás szerint. A forrás azt is kiemelte, hogy Ligeti nagyképű volt, nem készült fel kellő mértékben, ezzel pedig több esetben is kellemetlen helyzetbe hozta magát, valamint az általa képviselt szervezetet is.

Még a szervezet jogi igazgatójának alkalmasságába vetett hit is megrendült.

Árulkodó körülmény, hogy miközben a magyarországi sajtó részleteiben is komolyan foglalkozott a két fél hétvégi vitájával, a Transparency International saját Facebook-oldalán csak hétfő késő délután számolt be arról, a vitát magát már nem promótálták, annak mindenki számára elérhető linkjét elhagyva a beszámolóból. Ligeti pedig az ATV Egyenes beszéd című műsorában magyarázkodott a későbbiekben.

Ligeti Miklósnak most nem túl hálás a Transparency International

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

A Transparency International Magyarország tevékenységével kapcsolatban június végén indított egyedi, átfogó jellegű vizsgálatot a Szuverenitásvédelmi Hivatal. A civil szervezet válaszul az Alaptörvénnyel összeegyeztethetetlennek nevezte a Szuverenitásvédelmi Hivatal létrejöttét és működését, valamint az általa kezdeményezett vizsgálatot is, és lényegében megtagadta a további együttműködést.

Levélben kereste a Mandiner a Transparency Internationalt azügyben, hogy árulják el, ők hogy értékelik Ligeti Miklós vitán nyújtott teljesítményét, továbbá felmerült-e Ligeti Miklós lemondása.

Bármikor készek segíteni Karácsony Gergelynek

Bár továbbra is kérdéses, mi alapján listázza az országokat korrupciós szempontból a szervezet, az évről évre nagy előszeretettel hozza ki hazánkat az Európai Unió legkorruptabb országának. Némileg elnézőbbek azonban, ha a baloldali vezetésű Fővárosi Önkormányzatnál kell kutakodniuk. Mint ismert, a Lánchíd botrányos felújításának ügyében a Budapesti Közlekedési Központ pont a Ligeti Miklós által vezetett szervezetet kérte fel, hogy felügyelje a közbeszerzési folyamatokat.

A Közbeszerzési Hatóság nyilvántartásából kiderült, hogy a Transparency International hazai ágának a Lánchíd-ügy vizsgálata alatt nem volt akkreditált közbeszerzési tanácsadója, tehát úgy tekintették át a közbeszerzést, hogy arra a hatóság adatbázisa alapján nem volt képesített emberük.

Az esettel kapcsolatban a Budapesti Közlekedési Központ azt írta, hogy a közbeszerzési törvénynek megfelelően bevontak a Lánchíd-tender lebonyolításába akkreditált közbeszerzési tanácsadót, a Transparency International Magyarország Alapítvány (TI) megbízása nem FAKSZ-szolgáltatás nyújtására, hanem minőségbiztosítási tevékenység elvégzésére irányult.