Hatalmas tűz van a karcagi szeméttelepen

Tűz ütött ki egy hulladékfeldolgozó telephelyen kedden Karcagon, a József nádor úton, a 4-es főút közelében - írja az MTI.

A tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén, az épületet kiürítették, negyvenöt ember hagyta el a telephelyet.

Németh Ádám, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, hogy hulladékok gyulladtak meg az udvaron, ezután a tűz átterjedt a készáru raktárra. A helyszínre vonult a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat, a debreceni Katasztrófavédelmi mobil labor is.

Az ügyben tűzvizsgálati eljárás indul majd.

