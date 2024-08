Egyedülálló drónshow lesz az augusztus 20-i tűzijátékban

Szent István Nap fénypontja minden évben az ünnepi tűzijáték, amelynek mára fontos kiegészítő eleme a Parlament épületének fényfestése és a drónshow, aminek során az idén ezerháromszáz pilóta nélküli repülőeszköz emelkedik a levegőbe a legimpozánsabb alakzatokat kirajzolva - írták a szervezők.

A drónok által megjelenített képek közös narratívába rendeződnek a pirotechnikai látványosságokkal.

A koreográfia első elemeként a híres nyilazó lovas, majd pedig a Csodaszarvas legendája jelenik meg. Ezt követően a Szent Korona minden eddiginél monumentálisabb formában tűnik fel az égen, végezetül a produkciót egy térben forgó, lenyűgöző háromdimenziós kereszt zárja.

Az előkészületek hónapok óta zajlanak, a tervezés és a megvalósítás egyaránt rendkívüli szakértelmet igényelt. A komplex animációk több szimulációs fázison mentek keresztül, és ezeket több alkalommal tesztelték a Szigetmonostoron található tesztpályán, mielőtt a végleges helyszíni próbákat megtartják augusztus 18-án.

A Szent István-napi drónshow nem csupán látványos szórakozást kínál, hanem egy különleges tisztelgés Magyarország történelme és kulturális öröksége előtt.

Az esemény minden elemében nemzeti büszkeségeinket idézi meg, ezáltal méltó zárása lesz az ünnepi rendezvénysorozatnak - tették hozzá.

