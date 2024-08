A tűzijáték után a TV2-n az év filmje, a Most vagy soha! - videó

A Most vagy soha! című filmet Magyarországon több mint 163 000 néző látta a mozikban, míg a határon túl 50 ezer néző tekintette meg az alkotást. A filmet több külföldi városban is bemutatták, többek között vetítették Los Angelesben, Londonban, New Yorkban is. A produkció számos nagy hollywoodi produkciót is megelőzött a hazai mozikban, azaz, többen nézték meg.