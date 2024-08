Kiderültek a részletek: Európa legnagyobb, minden eddiginél látványosabb tűzijátékával készülnek augusztus 20-ra

Idén ismét látogatható lesz a Pannónia Hajó az ünnepi hétvége folyamán. Az ország egyik legnagyobb népművészeti fesztiválja, a Mesterségek Ünnepe a hajdani vásárok hangulatát idézi majd a Budai Várban. A szervezők a hadtörténet iránt érdeklődők figyelmébe ajánlják a Hősök Útját a Tóth Árpád sétányon. A Millenáris park művészkertté változik a hétvégére, itt a divat és a design kap majd főszerepet. A Varázsliget idén is számos programmal várja a gyermekes családokat a Városligetben.

Este 21 órakor kezdődik a nap fő attrakciója, a látványos tűz és fények játéka

Az idei minden idők leglátványosabb tűzijátéka lesz. A műsort többen élvezhetik, mint korábban: az eddigi 4,3 helyett több mint 5 kilométer hosszan lehet majd nézni a Duna mentén. Ezúttal a látványterület a Petőfi hídtól egészen a Margit-sziget közepéig tart majd, és a tavalyi kettő helyett három belvárosi hidat is érint. A pirotechnikai eszközök, a drónok száma és a fényfestés volumene is nagyobb lesz a korábbiaknál. Az előző évekhez hasonlóan idén is narrátor kíséri majd az eseményt; a közönség korábban találkozhatott már férfi, nő és gyermek mesélővel, ezúttal az idősebb generáció képviselőjéé a főszerep: egy koros pásztor a történetmesélő. A műsort idén is híres magyar zeneszerzők alkotásai és jól ismert népdalok kísérik majd.

A tűzijáték kapcsán Tóth Ferenc, a NUVU Kft. ügyvezetője a rendezvényen elmondta, hogy az előadás két felvonásból fog állni, lesz fényfestés, lézerjáték és drónshow is. Az idén egy kiterjesztett látványtér lesz, tehát a Petőfi hídtól a Margit-sziget alsó harmadáig fog tartani, ez 5 kilométeres szakaszt fed majd le. A Parlament fényfestés is látványos lesz. 45 530 pirotechnikai effekt fog megjelenni a tűzijáték során. 9 uszályról lövik ki az eszközöket. A biztonsági megoldásokról elmondták, hogy minden megfelel az uniós és nemzetközi szabályoknak, és a fellövés digitálisan fog történni, bármely pillanatban leállítható.