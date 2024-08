Tuzson Bence: Egy országot erőssé tesz, ha a legkisebb közösségei, a családok erősek

Tuzson Bence úgy vélte, a különböző támadások hazánk gyermekvédelmi törekvései ellen összefüggésben állnak a "birodalmi gondolkodással", mert ha a család, mint a társadalom alappillére, nem erős, akkor a globális világ felépítése könnyebbé válik. Hozzátette: amennyiben a család nem lesz szervezőerő egy adott országban, akkor ott a globalisták hatalmi törekvése teret tud nyerni. A miniszter Palóc André, a Századvég vezető elemzőjének kérdésére kifejtette, hogy az Európai Unióban zajló folyamatok, a Magyarországot érő folyamatos támadások és nyomásgyakorlások nemcsak a globalista térnyerést, hanem a nagy országok erejének visszaállítását is szolgálják.

Mindig voltak nagy és kis államok, ahol a nagyok nyomást gyakoroltak a kisebbekre, azonban az Európai Unió létrejötte jogokat adott a kisebbeknek is, egyenlővé téve őket a nagyobbakkal

- fogalmazott, rámutatva, hogy a nagy országok ezt most a visszájára akarják fordítani, vissza akarják állítani a korábbi hegemóniájukat, ahol "ők hozzák a döntéseket, amit a kicsik tudomásul vesznek". Tuzson Bence szerint ebbe az irányba mutat például a társasági adó mértékének kérdése vagy a minimumadó bevezetése is, hiszen azokkal a kis országok meglévő versenyképességi előnyét kívánják letörni. Megjegyezte, hogy a minimáljövedelem is ezeknek a törekvéseknek egyik fontos eleme, amelynek bevezetése azt eredményezné, hogy az egyes tagországoknak nem lenne beleszólása annak mértékébe, vagyis a versenyképességük, végső soron a szuverenitásuk sérülne.

Tuzson Bence: Európában ma már nem lehet a konkrét problémákat álproblémák mögé rejteni

Az igazságügyi tárca vezetője kiemelte, Európában ma már nem lehet a konkrét problémákat álproblémák mögé rejteni, egyes tagországoknak muszáj nyíltan megmagyarázniuk a lakosság számára, hogy miért romlott jelentősen a biztonsági helyzet. A "nyílt sisakos küzdelemmel és az egyenes beszéddel" jelentősen nőttek a patrióta esélyek. Tuzson Bence a Patrióta-frakcióval kapcsolatban kifejtette: próbálnak folyamatosan nyomást gyakorolni a partiótákra, de folytatódni fog az erősödésük, jövőre sokkal jobb helyzetben lehetnek az osztrák és a csehországi parlamenti választások után, míg a következő EP-választásra akár a teljes európai fordulat is bekövetkezhet.