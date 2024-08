Új csomagolást és több hatóanyagot kapott a magyar sportital

2024 nyarától új dizájnnal elérhetőek az Absolute Live termékcsalád italai. A 100 százalékban magyar tulajdonú akasztói R-Water üzemében gyártott sportitalok külseje teljesen megújult, a palackok formája, mérete is megváltozott, az informatív sleeve címke teljesen befedi őket. A nagyobb kiszerelésekben alaposan megnőtt a hatóanyagtartalom is. A cél továbbra is zsírégetés, a fogyás elősegítése, a sportteljesítmény fokozása, az izomépítés és a regeneráció az Absolute Live révén.

A magyar sportital megtalálható a boltok polcain és az online szupermarketekben

Az újracsomagolt sportitalok már rendelhetőek, illetve az első szállítmányok úton vannak a kiskereskedelmi árusítóhelyek polcai felé. Az R-Water termékei a többi között az Auchan, a Spar, a Penny Market, a EcoFamily, az Aldi, a Praktiker üzleteiben is megvásárolhatóak, illetve megrendelhetőek akár a Kifli.hu-n.

„Az új csomagolás dizájnja fiatalosabb, dinamikusabb, frissességet áraszt, az újraformált palackok jobban kézbe foghatóak. Az L-karnitinos italainkba plusz koffeint tettünk, a MEGA-AMINO italokban 8000-ről 10 000-re nőtt a hatóanyag-tartalom. Az izotóniás és kollagén italok esetében már korábban bevezettük az új csomagolást, és ebből már láthattuk, hogy sokkal nagyobb az újracsomagolt termékeink sikere, így a szortiment többi termékét is erre a dizájnra építettük rá” – ecsetelte Nagy Ervin, az R-Water tulajdonosa.

A hobbisportolóktól a profikig, mindenkinek segít céljai elérésében az Absolute Live

Az R-Water Kft. 2008 óta gyárt olyan nagyobb hozzáadott értékű sportitalt, amelyben nincs plusz cukor, színezék és egyéb „ballasztanyag”. Az L-karntinnal, L-Glutaminnal, aminosavval, kreatinnal vagy épp kollagénnel dúsított, többféle ízvilágban elérhető italok aktív életmódhoz – azaz hobbisportolóktól a profikig – mindenki számára készülnek.

A funkcionális sportitalok hazai piacán egyedinek számító Absolute Live népszerűsége 16 éve töretlen, 2,5 millió palackkal gyártanak belőle az R-Water üzemében. A hagyományos kiszerelés mellett a 0,6 deciliteres „sétáló változat”, az Absolute Lifestyle, továbbá a Smart Vitamin, a Pro+ és a Power Fruit vitaminital termékcsaládok is elérhetők a boltokban.