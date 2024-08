Kijev elismerte a zsarolást, fegyvereket akarnak

Mint arról korábban az Origo is beszámolt, Ukrajna több hete nem engedi át a Barátság kőolajvezetéken a Lukoil olaját. Magyarország ebből a forrásból szerzi be keleti irányú csővezetékes importjának felét, körülbelül 2 millió tonna kőolajat. Egyre erősebb a gyanú, hogy elsősorban az Egyesült Államok és a háborúpárti Brüsszel utasítására, de legalábbis engedélyével történik a zsarolás. Nem véletlen az sem, hogy azután merült fel a vezeték korlátozása, miután Orbán Viktor nekilátott a nagyszabású békemissziójának a tűzszünet és a béke előmozdítása érdekében. Kijev nem is leplezi, hogy mi a valódi céljuk a kőolajszállítások lehetetlenné tételével.