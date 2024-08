Ursula von der Leyen javasolhatta Ukrajnának, hogy zárja el az olajat

Jó eséllyel Brüsszel, sőt maga Ursula von der Leyen javasolta azt Ukrajnának, hogy ne engedje át az orosz kőolaj jelentős részét - mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás arról beszélt, hogy az ukrán döntés veszélyezteti Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát, holott ezt az Európai Unió és Ukrajna közötti társulási megállapodás tiltja.

Brüsszelnek, az Európai Bizottságnak ebben a helyzetben fel kellene lépnie a tagállamai védelmében, "őrködnie" kellene a megállapodás betartatásán

- fogalmazott a kommunikációs igazgató, hozzátéve, ehhez képest semmi sem történik.



"Amit mi az elején mondtunk, pedzegettünk, azt egyre határozottabban kell mondani, jelesül és konkrétan azt, hogy jó eséllyel maga Brüsszel, illetve jó eséllyel maga Ursula von der Leyen javasolta Ukrajnának, hogy zárja el az olajat" - fogalmazott Menczer Tamás. A kormánypárti politikus rögzítette, Magyarország minden eszközzel meg fogja védeni magát, de "nem lenne baj", ha a Bizottság egyszer és kivételesen a szabályok és a józan ész szerint járna el, de erre ezek szerint nem számíthatunk. Menczer Tamás hangsúlyozta,

ebben a helyzetben vannak jogi és technikai lehetőségek is.

Illetve egyértelműsítette azt is, hogy Magyarország nem akarja Ukrajnát "visszazsarolni", de tény, hogy az Ukrajna által felhasznált energia jelentős része - az áram több mint 40, a gázolaj és a földgáz több mint 10 százaléka - Magyarországon keresztül érkezik a szomszédos országba.

Kijev elismerte a zsarolást, fegyvereket akarnak

Mint arról korábban az Origo is beszámolt, Ukrajna több hete nem engedi át a Barátság kőolajvezetéken a Lukoil olaját. Magyarország ebből a forrásból szerzi be keleti irányú csővezetékes importjának felét, körülbelül 2 millió tonna kőolajat. Egyre erősebb a gyanú, hogy elsősorban az Egyesült Államok és a háborúpárti Brüsszel utasítására, de legalábbis engedélyével történik a zsarolás. Nem véletlen az sem, hogy azután merült fel a vezeték korlátozása, miután Orbán Viktor nekilátott a nagyszabású békemissziójának a tűzszünet és a béke előmozdítása érdekében. Kijev nem is leplezi, hogy mi a valódi céljuk a kőolajszállítások lehetetlenné tételével.