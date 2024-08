Koncz Zsuzsa hazugságain csak nevetni tud Varga Miklós

Miért vállalta nyilvánosan, hogy a nemzeti oldalhoz tartozik, milyenek voltak számára a kommunista diktatúra évei, mit gondol Koncz Zsuzsáról vagy Bródy Jánosról? Erről is beszél a Századvég Youtube-csatornáján, a Kontextuson az egyik legnépszerűbb magyar énekes, Varga Miklós. Őszintén, minden szépítés nélkül mesél családi gyökereiről, édesapjáról is. A LEGFONTOSABB RÉSZEKET A SZÁMOKRA KATTINTVA KÜLÖN IS MEGNÉZHETI:

Vágólapra másolva!

A különleges és érdekfeszítő interjú legfontosabb fejezetei itt érhetők el: 00:01:41 – A 40 éves „Európa” és a kezdetek 00:09:29 – Kettészakított Európa 00:16:06 – Ellopták az „Európa” c. slágert 00:20:34 – Ügynökök figyelték minden lépését 00:24:14 – Cenzúra 00:26:36 – Koncz Zsuzsa hazugságai 00:30:35 – Uniós csasztuskát csináltak volna az „Európából” a szlovákok 00:34:50 – Európai Unió és Európa 00:40:24 – Fohász, 2022 00:43:34 – Nem veszi be a gyomra Magyar Pétert 00:48:28 – Politikai megosztottság és fenyegetések 01:03:55 – Család, gyermekkor, kommunizmus 01:07:22 – Történelmi Magyarország, nemzettestvérek 01:14:54 – Kárpátalja, háború 01:18:37 – Csalódás: István, a király 01:23:39 – Tervek, elismerések

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!