Vécébe rejtett kamerával kukkolta a nőket valaki Szolnokon

A Szolnoki Rendőrkapitányság nyomozást indított egy szolnoki

városi szórakozóhely mobilvécéjében elhelyezett rejtett kamera miatt.

- írja a Magyar Nemzet. A beszámolók szerint augusztus 21-én érkezett bejelentés a helyi rendőrséghez, hogy két lány rejtett kamerát talált egy nyilvános vécében.

A kamerát az egyik barátnőm vette észre, amikor benyitott a vécébe. Este volt és telefonnal világított, így láttuk meg. Majd megnéztük, hogy van annyira sötét bent, hogyha nem világít az ember, észre sem lehet venni

– nyilatkozta az egyik lány. Azt is elmondta, hogy a szórakozóhelyet tájékoztatták az esetről, a rejtett kameráról készült videót is megmutatták nekik és a lány tudomása szerint ismeretlen elkövető ellen a hely is megtette a feljelentést a rendőrségen.

A rejtett kameráról készült videó a közösségi médiafelületekre is felkerült, ami miatt rengetegen felháborodásukat fejezték ki.

Az egyik hozzászóló szerint a felvételt élőben nézhette valaki, mert amint a lányok észrevették a kamerát, gyorsan ott termett valaki és leszerelte azt.

A nyomozó hatóság jogosulatlanul vagy a céltól eltérő adatkezeléssel elkövetett személyes adattal visszaélés vétség miatt feljelentés-kiegészítést rendelt el

– közölte Sipos-Kácsor Andrea, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Az ilyen bűncselekményt a Büntető Törvénykönyv egy évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti.

Korábban arról is beszámoltunk, hogyan járhatunk utána, ha rejtett kamera van a kibérelt szállásunkon vagy hotelszobánkban. Egy magánnyomozó utazási tippeket adott arra vonatkozóan, mikor érdemes gyanakodni titkos megfigyelésre, és hol érdemes keresni ezeket az eszközöket. Áprilisban arról írtunk, hogy egy veszprémi férfi egy apartmant adott ki rendszeresen, aminek a szobáiba rejtett kamerákat szerelt fel. Ezekkel felvételeket készített a vendégeiről, a férfi még a hálószobába is tett a kamerákból, hogy könnyen erotikus felvételeket készíthessen. Arról is cikket közöltünk korábban, hogy egy légiutas-kísérő titokban felvételt készített egy 9 éves kislányról, miközben az a repülőgép mosdójában tartózkodott.