Velencét és Cannes-it is beveszik a magyar filmesek?

Budapesten forgatták Pablo Larraín chilei rendező Maria Callasról szóló életrajzi drámáját Angelina Jolie főszereplésével, amely a legendás operaénekes utolsó napjaira fókuszál. Szintén a fővárosban forgatták Brady Corbet The Brutalist című filmjét, amelyben Adrien Brody alakítja Tóth Lászlót, a holokauszttúlélő zsidó építészt, aki feleségével Amerikában kezd új életet.

Angelina Jolie

Fotó: NurPhoto via AFP/ Luca Carlino

A velencei filmfesztiválon részt vevő Káel Csaba, a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Kossuth Rádió péntek reggeli műsorban elmondta:

Brady Corbet The Brutalist című filmjében is a magyar szakemberek hozzáadott értéke érződik, a Callas pedig nívósan kivitelezve használta jellegzetes zenei létesítményeinket, a Magyar Állami Operaházat és a Zeneakadémiát.

81. Velencei Filmfesztivál Velencében, Olaszországban, 2024. augusztus 29-én. Pierfrancesco Favino , Pablo LarraÌn, Angelina Jolie és Alba Rohrwacher érkezése a kaszinóba.

Fotó: APA-PictureDesk via AFP / picturedesk.com

Mindkét alkotást nagy várakozás övezi – mesélte Káel Csaba egyenesen Velencéből, hozzátéve: a Maria Callasról szóló filmet csütörtökön mutatták be, és a közönség óriási ovációval ünnepelte Pablo Larraín rendezőt és Angelina Jolie-t.

A kormánybiztos szerint a magyar stábok nagyon jók, és kiemelten fontos, hogy már nemcsak a szolgáltatás szintjén vannak jelen a külföldi produkciókban, hanem magasabb, kreatív alkotói szinten is.

Káel Csaba emlékeztetett: a fesztiválon lesz a premierje Szilágyi Zsófia Január 2. című filmjének is, a mustra Biennale College Cinema szekciójában vetítik majd augusztus 31-én.

Káel Csaba kormánybiztos és Kemény Ildikó koproducer a premieren.

Fotó: Nemzeti Filmintézet

A Hunyadi Cannesban

A Hunyadi János életét bemutató tízrészes sorozatról szólva kitért arra, hogy a Robert Lantos producer nevéhez köthető produkció nemzetközi siker kapujában van, nemsokára kiderül, hogy a legnagyobb tévés vásár, az októberi cannes-i MIPCOM kiemelt kínálatába bekerül-e, ami azt jelenti, hogy ott a harmadik napot tematizálja. Ez egy óriási lehetőség, hiszen ott dől el, hogy mely sorozatokat vesznek meg és vetítenek világszerte, ezekért a helyekért az összes nagy tartalomgyártó küzd. A magyar filmgyártás eddigi legnagyobb vállalása, mely sikerével szintet léphet a magyar filmipar, nemzetközi összefogással készült produkció, óriási stábbal, kiváló színészekkel, a Beta az egyik legnagyobb európai disztribútor közreműködésével.

Számunkra a legfontosabb az, hogy egy magyar hős elképesztő és felemelő történetét mutathatjuk meg a nagyvilágnak: akiért a déli harang szól, a magyar nézők 2025 elején láthatják a tévében.

A Hunyadi a kanadai–magyar producer, Robert Lantos nevéhez köthető, és több mint 600 nemzetközi színésszel és kaszkadőrrel készült. A főszerepekben Kádár L. Gellért, Rujder Vivien és Törőcsik Franciska játszik, de nemzetközi sztárok, például Laurence Rupp, Giancarlo Giannini és Karel Roden is feltűnnek a sorozatban. A rendezők között az Oscar-jelölt Robert Dornhelm, valamint Nagypál Orsi, Szász Attila és Lengyel Balázs is ott van, utóbbi showrunnerként is jegyzi a szériát.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEINK