Hiába könyörögtek a gyerekek, a füzesabonyi apa csak ütötte az édesanyjukat

A vád szerint a 34 éves férfi egy Füzesabony melletti településen másfél évtizede élt együtt élettársával, együtt nevelték három gyereküket.

2021-ben az egyik éjszaka a család lefekvéshez készült, amikor a felnőttek között féltékenység miatt vita alakult ki. A férfi előbb csak szidni kezdte a nőt, aztán ököllel többször is megütötte a nőt, akit az ágyról a földre rántott és ott rugdosni kezdett. Időközben

álmukból felriadtak a gyermekek, és sírva kérlelték az apjukat, hogy hagyja abba az édesanyjuk bántalmazását, ám a férfit ez nem hatotta meg.

Továbbfolytatta a kegyetlen verést, sőt közben rákiáltott a kicsikre, hogy aludjanak, különben ők is kapnak. A gyerekek erre úgy tettek, mintha aludnának, és nem hallanák a földön fekve védekezni próbáló anyjuk sírását, jajgatását. Mindez egészen hajnalig tartott.

A férfi akkor lefeküdt aludni. Ezt kihasználva nő kiszökött a házból, és azonnal hívta a rendőröket.

A nyomozással párhuzamosan zajló gyermekvédelmi eljárás során a három gyereket a gyámhatóság ideiglenesen nevelőszülőknél helyezte el, ami miatt az asszonyt a férfi később újra brutálisan megverte.

A férfit többrendbeli kiskorú veszélyeztetésével, súlyos testi sértéssel, személyi szabadság megsértéssel, és becsületsértéssel vádolják, amiért letöltendő börtönre ítélhetik.

Emellett indítványozták, hogy a bíróság szüntesse meg a férfi szülői felügyeleti jogát, és kötelezzék őt a bűnügyi költségek megfizetésére.

A férfi a kihallgatása után eltűnt, ezért körözést adtak ki ellene.

Egy esztergomi férfi is rendszeresen verte az élettársát, akkor is, amikor a nő terhes volt, és akkor is, amikor a közös gyerekeik látták.

Az élettársi kapcsolatából három gyerek született.

2021 júliusában esztergomi otthonukban

a terhes élettársát többször lábon rúgta, pár nappal később többször arcon ütötte, megrúgta a hasán és elnyomott a vállán egy égő cigit.

A támadás során a magzat nem sérült meg. Gyerekeik azonban végignézték, ahogy a férfi többször is megveri a nőt és hangosan szidja, amivel az apjuk a szakértők szerint súlyosan veszélyeztette az érzelmi és erkölcsi fejlődésüket. A bíróság testi sértés, kapcsolati erőszak és kiskorú veszélyeztetése miatt a támadót már az előkészítő ülésen 2 év börtönbüntetésre ítélte és eltiltotta minden olyan foglalkozástól, amelynél gyerekekkel érintkezhetne - írta akkor a bíróság.hu.